"Tôi luôn nghĩ họ là người tốt và muốn giúp mình. Đến giờ phút này, tôi vẫn không tin những gì vừa diễn ra", bà Nguyễn Thảo Bích (phường Bình Quới, TPHCM) nói với PV VietNamNet tại một quán cà phê. Người phụ nữ hạ thấp giọng vì e ngại những người xung quanh nghe được câu chuyện của mình.

Sinh năm 1977, bà Bích là kế toán trưởng của một tập đoàn lớn tại TPHCM. Bà không thể ngờ mình có nguy cơ mất trắng số tiền hơn 12 tỷ đồng. Chủ động kể lại sự việc, bà muốn cảnh tỉnh những ai đã, đang và có thể tham gia sàn ảo.

Dẫn dắt 'con mồi' xuyên biên giới

Đầu tháng 4/2025, bà Bích lần đầu rao tin cho thuê nhà trên Chợ Tốt. Chỉ vài phút sau, một người nhắn tin qua Zalo hỏi bà các thông tin liên quan.

Người liên hệ tự xưng là trợ lý cho giám đốc công nghệ của một doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ. Người này nói rằng sếp của họ sẽ liên lạc với bà Bích qua ứng dụng Viber.

Giao diện bên trong ứng dụng “Coinex Wallet - Crypto & Defi” . Ảnh: NVCC

Sau đó, vị sếp trên đã trực tiếp liên hệ với bà Bích, giới thiệu mình làm việc tại Mỹ từ lâu và đang thực hiện một dự án quan trọng cho chi nhánh của công ty tại Nhật Bản. Sau khi bàn giao dự án, vị khách sẽ sớm về Việt Nam thuê nhà. Vị khách thuê còn cung cấp ảnh chụp hộ chiếu để chủ nhà soạn sẵn hợp đồng thuê.

Theo thông tin trên hộ chiếu, người đàn ông muốn thuê nhà có tên Đặng Như Thành (SN 1984), quê quán Hà Nội.

Để kiểm tra tính xác thực, bà Bích cũng gọi điện cho nhân vật tên Thành nhằm nghe giọng nói và đối chiếu múi giờ sinh hoạt tại Nhật Bản. Các thông tin hoàn toàn hợp lý.

Từ đây, hai người trao đổi nhiều thông tin qua Viber. Thành thường xuyên chia sẻ về gia đình, cách dạy con và không đề cập tới chuyện tiền bạc.

Sau một thời gian, Thành nhờ bà Bích kiểm tra dữ liệu trên sàn giao dịch của ứng dụng có tên "Coinex Wallet - Crypto & Defi".

Thành lấy lý do, đây là tài khoản nhân sự cấp cao, có tính bảo mật nên không thể nhờ trợ lý kiểm tra giúp. Người này từng nhờ mẹ của mình vào kiểm tra dữ liệu nhưng do tuổi tác, bà thao tác chậm nên không thực hiện được.

Do vậy, Thành muốn cung cấp mật khẩu để nhờ bà Bích vào tài khoản của mình.

Là người làm trong lĩnh vực tài chính hơn 20 năm, thoạt đầu, bà Bích từ chối đề nghị trên do e ngại các vấn đề pháp lý liên quan. Tuy nhiên, Thành thường xuyên nhắn tin và thể hiện sự tuyệt vọng khi không biết nhờ ai giúp đỡ. Cách nói chuyện của Thành đánh vào lòng thương cảm. Cuối cùng, bà Bích nhận lời đăng nhập vào tài khoản của Thành trên "Coinex Wallet - Crypto & Defi".

"Xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, từ khi liên hệ tôi để thuê nhà tới khi tôi được cấp tài khoản để xem hoạt động giao dịch, tôi đã để luồng suy nghĩ bị dẫn dắt. Tôi kiểm tra dữ liệu và thấy tài khoản của Thành đang có 40.000 USD. Từ đây, lòng tham bắt đầu bị dẫn dụ bởi lợi nhuận lớn trong giao dịch", bà kể lại.

Đặt lệnh 'lên - xuống', tài khoản có 2,6 triệu USD

Sau vài ngày nhờ bà Bích thao tác trên tài khoản cá nhân, Thành ngỏ ý muốn giúp bà cùng thực hiện giao dịch để kiếm lời.

Địa điểm đăng ký kinh doanh của 1 doanh nghiệp mà bà Bích đã chuyển khoản. Ảnh: Trần Chung

Cách thức giao dịch trên "Coinex Wallet - Crypto & Defi" rất đơn giản. Người chơi chỉ việc dự đoán XAU/USD - ký hiệu của tỷ giá vàng (XAU) so với đô la Mỹ (USD) lên hay xuống sau một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian dự đoán càng dài, lợi nhuận thu được càng lớn.

Ví dụ, dự đoán đúng sau 2 phút, người chơi thu được 5% lợi nhuận trên tổng số tiền dư hiện có trong tài khoản. Sau 5 phút, lợi nhuận thu được là 10%. Sau 10 phút là 30%. Sau 30 phút là 50%.

Tùy thời điểm, XAU/USD có thể lên hoặc xuống. Tuy nhiên, bà Bích chỉ cần làm theo hướng dẫn qua tin nhắn của Thành là các lần dự đoán luôn chính xác. Xác suất có lợi nhuận là 100%.

Theo hướng dẫn, bà Bích bắt đầu mở tài khoản giao dịch của riêng mình vào ngày 9/6/2025. Tài khoản trên được liên kết với tài khoản ngân hàng của bà. Để thực hiện giao dịch, trong lần đầu, bà nạp số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản và số tiền tự quy đổi ra USD theo tỷ giá hiện hành.

Mỗi lần muốn nạp tiền, bà chỉ cần nhắn tin số tiền muốn nạp vào hệ thống trò chuyện của ứng dụng, để nhận thông tin tài khoản ngân hàng cần chuyển tiền đến.

Ngay trong lần dự đoán xu hướng XAU/USD đầu tiên, bà Bích đã lời 5%. Khi số dư trong tài khoản càng nhiều, lợi nhuận thu được càng lớn. Do đó, bà đã 38 lần nạp tiền vào tài khoản, với tổng số tiền là 472.000 USD (tương đương hơn 12,3 tỷ đồng). Bà cũng 4 lần rút tiền thành công từ hệ thống, với tổng số tiền là 1.000 USD, tương đương 26,5 triệu đồng.

Tới ngày 1/7/2025, lợi nhuận trong tài khoản của bà Bích đã lên tới 2,6 triệu USD (tương đương gần 69 tỷ đồng). Lúc này, người phụ nữ thực hiện rút 15.000 USD về tài khoản ngân hàng thì ứng dụng "Coinex Wallet - Crypto & Defi" lập tức đóng băng, không thể tiếp tục thao tác.

Nhắn tin hỏi Thành cách giải quyết, bà nhận được câu trả lời: Tài khoản bị đóng băng vì đạt được lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Do đó, Thành hướng dẫn bà Bích đóng thêm số tiền là 5% lợi nhuận, khoảng 130.000 USD (tương đương 3,4 tỷ đồng) để xác minh tài khoản. Sau khi xác minh xong, bà có thể rút toàn bộ số tiền lời.

"Tôi bắt đầu thấy sự bất thường và quyết định không nạp thêm tiền", bà nói.

Danh sách từ sao kê ngân hàng của bà Bích. Trong đó, 38 lần chuyển tiền và 4 lần rút tiền (màu đỏ). Ảnh: NVCC

Chia sẻ về lý do không rút tiền sớm hơn, bà Bích cho hay muốn giữ số dư lớn để giao dịch thu được lợi nhuận nhiều hơn. Trước đó, bà bán cổ phiếu, vay mượn người thân và cả ngân hàng để dồn tiền vào sàn giao dịch.

Nhóm người lạ mặt nhận tiền qua 3 tài khoản công ty

Từ ngày 1/7 tới nay, tài khoản trên "Coinex Wallet - Crypto & Defi" của bà Thảo Bích vẫn trong tình trạng bị đóng băng. Người có tên Đặng Như Thành không còn nhắn tin với bà qua Viber, cũng như chặn cuộc gọi đến.

Sau khi sự việc xảy ra, cuộc sống gia đình bà Bích xáo trộn. Nguồn tài chính trong nhà lại cạn kiệt. Hiện mỗi tháng, bà phải trả lãi vay ngân hàng gần 20 triệu đồng.

Theo sao kê ngân hàng, trong vòng 23 ngày (từ 9/6-1/7), bà Bích đã nạp tổng cộng hơn 12,3 tỷ đồng vào tài khoản trên sàn giao dịch ảo.

Số tiền trên được chuyển vào tài khoản ngân hàng của 3 công ty đều có địa điểm tại TPHCM. Đáng chú ý, cả 3 công ty vừa đăng ký kinh doanh trong tháng 5 và tháng 6.

Đó là Công ty TNHH Đầu tư Chesia Việt Nam, địa chỉ ở phường 9, quận 4 (cũ), vốn đăng ký là 2,4 tỷ đồng với ngành nghề kinh doanh chính là hỗ trợ dịch vụ tài chính. Người đại diện pháp luật là Võ Văn Hậu. Tài khoản công ty mở tại Ngân hàng Quân đội (MBBank).

Công ty TNHH GVP Thương mại, địa chỉ ở phường Hưng Phú, quận 8 (cũ). Vốn đăng ký 2 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán đồ dùng cho gia đình. Người đại diện pháp luật là Trần Nguyễn Thanh Trúc. Công ty mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Công ty TNHH Đầu tư và PT Labcoop có vốn đăng ký 2,8 tỷ đồng, địa chỉ phường 10, quận Phú Nhuận (cũ) với ngành nghề chính là tư vấn tài chính. Người đại diện là Nguyễn Minh Khánh. Công ty này mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Khi PV tới 2/3 địa chỉ đăng ký kinh doanh của các công ty trên, bên ngoài không có bảng hiệu ghi tên công ty, cửa ra vào đóng kín. Tuy nhiên, dữ liệu từ Sở Tài chính TPHCM cho thấy các công ty này vẫn đang hoạt động.

Ngoài ra, bà Bích còn nạp tiền giao dịch bằng chuyển khoản cho một cá nhân tên Pham Van Hieu, tài khoản mở tại Ngân hàng Quốc dân (NCB). Đây cũng là tài khoản đã chuyển tiền đến khi bà rút từ hệ thống.

Bà Bích đã làm đơn trình báo sự việc lên cơ quan công an phường Bình Quới.