Tối 27/11, trên trang Facebook tích xanh với 2,8 triệu người theo dõi, Thẩm mỹ viện Mailisa thông báo tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 28/11.

Thẩm mỹ viện cho biết đây là quyết định “rất khó khăn và vô cùng tiếc nuối” khi không thể tiếp tục phục vụ khách hàng vào thời điểm này; đồng thời gửi lời xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Chỉ một giờ sau khi bài đăng xuất hiện, thông báo đã thu hút 12.000 lượt tương tác. Nhiều khách hàng để lại bình luận hỏi về việc liệu họ có được hoàn tiền đối với các sản phẩm và dịch vụ đã mua.

Thông báo của Thẩm mỹ viện Mailisa. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Thị Mai - Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, cùng 7 bị can liên quan về tội Buôn lậu.

Qua nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các công ty trong hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và chồng là Hoàng Kim Khánh điều hành.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, giai đoạn 2020-2024, hai người này đã mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ, không đạt chất lượng và không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc. Sau đó, các đối tượng thông qua một số người Trung Quốc làm giả hợp đồng, thay đổi nguồn gốc từ Quảng Châu sang Hồng Kông để được cấp CFS.

Sau đó, các đối tượng câu kết với một số người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo và thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm từ Quảng Châu thành Hồng Kông (Trung Quốc) để được cấp CFS tại đây.

Số mỹ phẩm này được nhập lậu về Việt Nam, quảng cáo là hàng sản xuất tại Hồng Kông (Trung Quốc) nhằm tạo niềm tin với khách hàng. Nhóm đối tượng bán lại với giá cao gấp nhiều lần và thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng, chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo mà hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường.

Theo thông tin tự công bố, hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa có tới 17 chi nhánh trên toàn quốc và từng cung cấp dịch vụ cho 16 triệu khách hàng và có 2.000 nhân viên.