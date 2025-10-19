Hé lộ hoạt động hệ sinh thái đáng chú ý liên quan đến Shark Bình

Chiều 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội - cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn NextTech.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán và tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô... cùng nhiều tài liệu, chứng từ, thiết bị điện tử liên quan.

Việc Shark Bình bị bắt là thông tin chấn động. Shark Bình được biết đến như một 'cá mập công nghệ', xuất thân từ dân IT, từng khởi nghiệp chỉ với vài triệu đồng nay đứng đầu một tập đoàn công nghệ quy mô lớn tại Việt Nam.

Hệ sinh thái NextTech liên quan Shark Bình không chỉ tập trung vào thương mại điện tử và fintech, mà còn mở rộng sang logistics, proptech và giáo dục.

Ngoài ra, ông Bình còn từng là người đại diện pháp luật của hàng loạt doanh nghiệp được thành lập trong giai đoạn 2012-2020, hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử và logistics, như Taxially Việt Nam, WeShip Việt Nam, Thương mại điện tử Shippchung Việt Nam, Giải pháp Công nghệ Hòa Bình,... Tuy nhiên, theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, phần lớn các công ty này đã ngừng hoạt động hoặc giải thể.

Tên công ty và logo ZUBU ‘gợi hình’ của Ngân 98 có hợp pháp không?

Tên công ty và logo công ty của Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) - người đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm đang gây nhiều tranh cãi. Đáng chú ý, logo của công ty là hai chữ U cách điệu khiến người xem liên tưởng đến hình ảnh đặc trưng, tạo nên thương hiệu của Ngân 98 với vòng 1 “khủng”.

Dù gây nhiều tranh cãi, tên công ty và logo ZUBU của Ngân 98 vẫn được xem là hợp pháp. Luật sư Trần Tuấn Anh đã đưa ra lý giải cụ thể cho điều này.

Chuẩn bị thành lập sàn giao dịch vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang gấp rút soạn thảo đề án thành lập sàn giao dịch vàng Việt Nam, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 10.

Tại tọa đàm “Thành lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam” diễn ra chiều 15/10, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng cho biết, việc nghiên cứu và xem xét thành lập sàn giao dịch vàng nhằm hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng thị trường, khơi thông nguồn vàng trong dân, minh bạch hóa hoạt động giao dịch, đồng thời tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường vàng.

Giá vàng liên tục lập đỉnh, không loại trừ nguyên nhân đầu cơ, thao túng

NHNN Chi nhánh khu vực 2 vừa có công văn gửi Thanh tra TPHCM, Công an TPHCM, Thuế TPHCM và các đơn vị liên quan về công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng sau khi giá vàng miếng SJC lập đỉnh mới 153 triệu đồng/lượng vào chiều 17/10.

Đáng chú ý, văn bản nêu rõ: “Không loại trừ khả năng một số doanh nghiệp và cá nhân lợi dụng biến động của thị trường để đầu cơ, thao túng giá, gây ra những diễn biến bất thường”.

Chậm thanh toán 8.800 đồng, bị phạt hơn 1 triệu: Nhà băng nói 'hoàn toàn hợp lý'

Những ngày qua, dư luận xôn xao vụ việc một khách hàng tên N.T.N. (62 tuổi, trú tại xã Ea H’leo, Đắk Lắk) phản ánh bị tính lãi và phạt hơn 1 triệu đồng chỉ vì chậm thanh toán 8.800 đồng phí tin nhắn dịch vụ thẻ tín dụng.

Liên quan đến vụ việc, VIB vừa chính thức lên tiếng. Ngân hàng cho biết, trong trường hợp của ông N., dù đã thanh toán hơn 100 triệu đồng dư nợ kỳ sao kê tháng 8/2025, nhưng do còn thiếu 8.800 đồng, ông phải chịu khoản phí và lãi phát sinh hơn 1 triệu đồng trong kỳ sao kê tiếp theo.

Bỏ thuế khoán từ 2026: Đề nghị đánh giá kỹ tác động đến hộ kinh doanh

Từ 1/1/2026, hộ kinh doanh sẽ chuyển từ cơ chế khoán sang kê khai, đồng nghĩa với việc nghĩa vụ thuế sẽ thay đổi đáng kể. Cơ quan thẩm tra đề nghị cần đánh giá kỹ tác động để tránh tạo gánh nặng mới cho người nộp thuế.

Thường trực Ủy ban Kinh tế tài chính cho rằng, chính sách khuyến khích khen thưởng người tiêu dùng là cần thiết, tuy nhiên, hiệu quả của chính sách này chưa thật rõ ràng.

Điện vẫn chịu thuế VAT 10%, Bộ Tài chính lý giải vì sao chưa thể 'một giá'

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng về việc bỏ thuế giá trị gia tăng đối với giá điện, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành, điện là mặt hàng thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với thuế suất 10%.

Luật Thuế giá trị gia tăng không có quy định về việc miễn, giảm thuế, mà quy định 3 mức thuế suất là 0%, 5% và 10%. Theo Bộ Tài chính, kiến nghị nghiên cứu bỏ thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng điện là chưa phù hợp với quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Bộ Công Thương nói rõ về khoản hỗ trợ 2-3 triệu cho hộ lắp điện mặt trời mái nhà

Bộ Công Thương giải thích về khoản hỗ trợ tiền mặt 2-3 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà và phương án hỗ trợ vốn vay với lãi suất 8,3%/năm.

Trước đó, ngoài các hộ gia đình, UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu, xem xét mở rộng đối tượng hỗ trợ cho cả các hộ gia đình sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, hợp tác xã nông nghiệp có nhu cầu lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế nông thôn.