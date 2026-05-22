Tiếp nối sự yêu thương và đón nhận từ khán giả sau mùa đầu tiên với dấu mốc ấn tượng đạt hơn 1 tỉ lượt xem trên các nền tảng số, chương trình “Điều ước của mẹ” chính thức trở lại với mùa 2 mang tên “Hành trình tỏa sắc cùng điều ước của mẹ”, được công bố nhân dịp Ngày của Mẹ với sự đồng hành và đầu tư sản xuất chính từ Thẩm mỹ viện Seoul Center.

Không chỉ tiếp nối sứ mệnh hỗ trợ những hoàn cảnh phụ nữ khó khăn, mùa 2 còn mang đến góc nhìn sâu sắc hơn về giá trị của sự thay đổi - không chỉ thay đổi ngoại hình mà còn là thay đổi niềm tin vào cuộc sống của những người phụ nữ giàu nghị lực.

Hành trình lan tỏa giá trị chữa lành và yêu thương phụ nữ Việt

Nếu mùa 1 “Điều ước của mẹ” tập trung vào việc giúp các nhân vật có thêm cơ hội thay đổi cuộc sống bằng những giá trị thiết thực, thì mùa 2 “Hành trình tỏa sắc cùng điều ước của mẹ” hướng đến chiều sâu cảm xúc và những “vết thương vô hình” phía sau mỗi số phận. Đó là hành trình giúp những người mẹ, người vợ và những người phụ nữ từng mặc cảm, tổn thương hay đánh mất niềm tin vào bản thân có cơ hội được chữa lành, được yêu thương và bắt đầu lại cuộc sống theo cách tích cực hơn.

Các nhân vật trong chương trình có thể là một người mẹ đơn thân nhiều năm không dám nhìn mình trong gương hay một người phụ nữ từng bị tổn thương bởi định kiến ngoại hình, hay một người vợ, người mẹ đã hy sinh cả tuổi trẻ mà quên mất bản thân mình cũng xứng đáng được yêu thương. Mỗi nhân vật xuất hiện trong mùa 2 sẽ không chỉ là một câu chuyện cảm động, mà còn là hành trình trao lại sự tự tin, niềm hy vọng và cơ hội bắt đầu lại cho những người phụ nữ đã từng mất niềm tin vào chính mình.

Ngoài vai trò người kết nối của chủ tịch DN Group - ông Thái Phan Thanh Bình, mỗi tập, chương trình còn chào đón hai nghệ sĩ khách mời khác nhau, để cùng tạo nên những khoảnh khắc đầy chân thành, truyền cảm hứng và gần gũi.

Thẩm mỹ viện Seoul Center - Đồng hành bằng trách nhiệm cộng đồng và giá trị nhân văn

Với vai trò nhà đầu tư và sản xuất chính, Thẩm mỹ viện Seoul Center không chỉ đồng hành bằng nguồn lực, mà còn mong muốn mang đến nhiều giá trị cộng đồng thông qua chương trình.

Không chỉ là câu chuyện làm đẹp, Thẩm mỹ viện Seoul Center hướng đến việc lan tỏa tinh thần tích cực rằng: “Làm đẹp không chỉ để thay đổi diện mạo, mà còn để thay đổi cách một người phụ nữ nhìn nhận chính mình và cuộc sống”.

Tại buổi họp báo, đại diện Thẩm mỹ viện Seoul Center chia sẻ thêm: “Hành trình tỏa sắc cùng điều ước của mẹ” mùa 2 không đặt mục tiêu tạo ra những câu chuyện bi kịch để lấy nước mắt. Chương trình mong muốn kể những câu chuyện thật - bằng sự tử tế, đồng cảm và niềm tin rằng: Khi một người phụ nữ được yêu thương đúng nghĩa, họ có thể thay đổi cả cuộc đời mình”.



Chiến dịch “Tri ân 10.000 bà mẹ Việt Nam”

Cũng trong khuôn khổ họp báo, chương trình chính thức phát động chiến dịch cộng đồng “Tri ân 10.000 bà mẹ Việt Nam”, được triển khai đồng loạt trên toàn hệ thống Thẩm mỹ viện Seoul Center trên cả nước nhân dịp Ngày của Mẹ.

Theo đó, 10.000 bà mẹ sẽ được trao tặng những phần quà và chương trình tri ân đặc biệt như một lời cảm ơn dành cho những hy sinh thầm lặng và tình yêu vô điều kiện của người mẹ Việt Nam.

Không chỉ là hoạt động cộng đồng mang ý nghĩa tinh thần, chiến dịch còn lan tỏa tinh thần yêu thương, tôn vinh người phụ nữ Việt và đặt biệt là lời nhắn gửi về sự quan tâm và trân trọng dành cho những sự hy sinh bền bỉ của người mẹ, những người phụ nữ đã dành cả cuộc đời để chăm sóc gia đình.

Với những câu chuyện được kể bằng sự tử tế, đồng cảm và niềm tin rằng khi một người phụ nữ được yêu thương đúng nghĩa thì cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn, “Hành trình tỏa sắc cùng điều ước của mẹ” mùa 2 sẽ là hành trình giàu cảm xúc, chân thật và đầy tính nhân văn. Bởi đôi khi, điều một người phụ nữ cần nhất không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, mà còn là cơ hội để được thấu hiểu, được yêu thương và được sống hạnh phúc với chính mình.

Chương trình “Hành trình tỏa sắc cùng điều ước của mẹ” mùa 2 sẽ chính thức phát sóng vào lúc 21g00 thứ Tư hằng tuần trên HTV9 và kênh Thái Phan Thanh Bình cùng hệ thống MCV Networks, bắt đầu từ 20/5/2026 hứa hẹn sẽ mang đến những câu chuyện giàu cảm xúc hơn, gần gũi hơn và chạm sâu hơn vào những giá trị nhân văn cốt lõi của gia đình và tình mẫu tử Việt Nam.

