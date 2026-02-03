Trao đổi với PV VietNamNet, ThS.BS Hoàng Mạnh Ninh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội) cho biết, nâng ngực hiện là phẫu thuật thẩm mỹ phổ biến, kỹ thuật ngày càng hiện đại, vật liệu túi ngực được cải tiến về độ bền và độ an toàn ngày càng cao.

Tuy nhiên, các biến chứng muộn vẫn có thể xảy ra, trong đó vỡ túi ngực không hiếm gặp, nhất là với các dòng túi thế hệ cũ được đặt từ nhiều năm trước.

ThS.BS Hoàng Mạnh Ninh (giữa) phẫu thuật tháo túi cho bệnh nhân gặp biến chứng vỡ túi ngực. Ảnh: BSCC

Theo bác sĩ Ninh, vỡ túi ngực có thể đến từ nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là hiện tượng “thoái hóa vỏ” theo thời gian. Vỏ túi dù đạt tiêu chuẩn cao vẫn chịu tác động uốn, gập, nén nhẹ nhưng liên tục trong sinh hoạt và vận động, lâu ngày có thể xuất hiện các vết nứt.

Thứ hai, bao xơ co thắt mạnh cũng có thể gây vỡ túi. Bao xơ là phản ứng tự nhiên của cơ thể, nhưng khi co thắt mức độ nặng (độ 3-4) sẽ tạo áp lực lớn, làm biến dạng hoặc rách vỏ túi.

Thứ ba, kỹ thuật bóc tách khoang không phù hợp hoặc lựa chọn cỡ túi quá lớn so với mô ngực có thể tạo nếp gấp vỏ túi. Những nếp gấp này theo thời gian trở thành điểm yếu, làm tăng nguy cơ vỡ.

Thứ tư, chấn thương va đập mạnh hoặc các hoạt động thể thao cường độ cao như pickleball, tennis, gym nặng… thường không phải nguyên nhân chính nhưng có thể đóng vai trò “chất xúc tác”, làm vỡ những túi đã bị lão hóa hoặc có sẵn điểm yếu.

Dấu hiệu nào cần đặc biệt lưu ý?

Theo bác sĩ Ninh, khi có những bất thường như thay đổi hình dáng, kích thước ngực; đau âm ỉ hoặc căng tức dần; mô nề nóng đỏ sưng kéo dài; ngực mềm rồi cứng trong thời gian ngắn; đau tăng khi vận động tay thì người bệnh nên đến bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ để được đánh giá chính xác. Tùy tình trạng, bác sĩ có thể chỉ định tháo túi hoặc tháo và đặt túi mới trong cùng một thì nếu không có nhiễm trùng.

“Đáng lưu ý, vỡ túi ngực silicon có thể diễn tiến âm thầm, không đau, không biến dạng rõ. Một số trường hợp chỉ phát hiện tình cờ khi siêu âm hoặc chụp MRI. Vì vậy, người đã nâng ngực cần tái khám định kỳ ngay cả khi không có triệu chứng”, bác sĩ Ninh nhấn mạnh.