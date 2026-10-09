Sau gần một tháng nâng bằng kích thủy lực và dịch chuyển từng đoạn trên hệ thống con lăn, căn biệt thự 4 tầng ở Bắc Ninh đã hoàn thành phần lớn hành trình di dời nguyên khối để nhường mặt bằng cho dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.

Sau gần một tháng nâng bằng hệ thống kích thủy lực và dịch chuyển từng đoạn, căn biệt thự 4 tầng tại phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã được đưa đến vị trí mới, nhường mặt bằng cho dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Căn biệt thự gây chú ý bởi được di dời nguyên khối thay vì phá dỡ để giải phóng mặt bằng. Công trình có kết cấu bê tông cốt thép kiên cố, trọng lượng lớn, được dịch chuyển bằng hệ thống kích thủy lực và con lăn chuyên dụng.

Căn nhà nằm trên khu đất rộng khoảng 517m2, có 3 mặt tiền. Công trình gồm 4 tầng, mỗi tầng có diện tích khoảng 243m2, tổng diện tích sàn gần 1.000m2.

Căn biệt thự 4 tầng được di dời nguyên khối.

Để di dời ngôi nhà, đơn vị thi công phải cắt tách phần chân cột khỏi móng cũ, sử dụng hệ thống kích thủy lực nâng toàn bộ công trình lên, sau đó đặt lên hệ thống con lăn để dịch chuyển từng đoạn. Quá trình này đòi hỏi tính toán kỹ lưỡng về kết cấu, tải trọng và độ ổn định của nền đất.

Đại diện đơn vị thi công, người được biết đến với biệt danh “thần đèn”, cho biết việc di chuyển căn biệt thự là hành trình không đơn giản do công trình có khối lượng lớn, kết cấu phức tạp, trong khi quãng đường phải dịch chuyển kéo dài hàng trăm mét.

“Khó khăn lớn nhất là phải bảo đảm an toàn cho công trình trong suốt quá trình di chuyển. Mỗi bước đều phải tính toán kỹ, từ nâng, kích đến dịch chuyển, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết cấu của cả căn nhà. Có những thời điểm anh em trong đội rất áp lực, phải kiểm tra đi kiểm tra lại trước khi tiếp tục thực hiện”, đại diện đơn vị thi công chia sẻ.

Căn biệt thự có khối lượng hàng trăm tấn được nâng kích và di chuyển từng đoạn trên hệ thống con lăn chuyên dụng.

Theo vị này, trong gần một tháng qua, đội ngũ thi công phải bám sát công trình mỗi ngày, xử lý từng tình huống phát sinh để căn biệt thự được di chuyển đúng phương án.

“Đến hôm nay, khi căn nhà về đúng vị trí, chúng tôi thực sự rất vui và nhẹ nhõm. Đây là công trình lớn, hành trình dài nên anh em đều có áp lực. Khi nhìn thấy công trình hoàn thành an toàn, mọi mệt mỏi trong gần một tháng qua gần như được giải tỏa”, đại diện đơn vị thi công nói.

Sau khi hoàn tất việc di chuyển, đơn vị thi công tiếp tục ổn định công trình, hoàn thiện phần móng và đấu nối lại hệ thống điện, nước trước khi bàn giao cho gia đình.

Đội ngũ thi công kiểm tra, căn chỉnh hệ thống kích trong quá trình di dời căn biệt thự.

Chủ nhân căn biệt thự là ông Nguyễn Công Sơn. Gia đình đã đồng thuận bàn giao đất phục vụ dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội. Tuy nhiên, thay vì phá dỡ căn nhà đã được xây dựng kiên cố, gia đình lựa chọn phương án di dời nguyên khối để giữ lại công trình.

Việc di chuyển căn biệt thự bằng phương pháp nâng kích, con lăn không chỉ giúp giải phóng mặt bằng phục vụ dự án giao thông mà còn cho thấy một giải pháp kỹ thuật đặc biệt được áp dụng đối với công trình có quy mô lớn.

Hình ảnh căn biệt thự 4 tầng được nâng lên, đặt trên hệ thống kích và con lăn rồi dịch chuyển từng đoạn hàng trăm mét đã thu hút sự quan tâm của người dân địa phương.

Căn biệt thự được dịch chuyển hàng trăm mét mà vẫn giữ nguyên kết cấu công trình.

Nhiều người tập trung theo dõi, dùng điện thoại ghi lại cảnh căn biệt thự 4 tầng được di chuyển.

Sau gần một tháng thi công, căn biệt thự 4 tầng đã được đưa về vị trí mới an toàn.