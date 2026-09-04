Theo ghi nhận của PV VietNamNet ngày 3/9, tại tổ dân phố Lẽ, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, một căn biệt thự có kiến trúc bề thế đang được chuẩn bị di dời nguyên khối khỏi vị trí hiện tại.

Công trình được xây dựng kiên cố, bề thế, với diện tích hàng trăm mét vuông và sở hữu 3 mặt tiền. Thay vì tháo dỡ để bàn giao mặt bằng, chủ nhà lựa chọn phương án thuê đơn vị chuyên di dời công trình, thường được gọi là “thần đèn”, để đưa toàn bộ căn biệt thự đến vị trí mới.

Theo đó, căn biệt thự sẽ được di chuyển khoảng 200m. Phương án này nhằm giữ lại công trình thay vì tháo dỡ, đồng thời đáp ứng yêu cầu giải phóng mặt bằng dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.

Tại hiện trường, căn biệt thự đã được kích nâng khỏi nền móng. Đơn vị thực hiện đang thi công đường di chuyển và phần móng tại vị trí mới, chuẩn bị cho việc đưa toàn bộ công trình sang vị trí cách nơi cũ khoảng 200m.

Căn biệt thự có kiến trúc bề thế, 3 mặt tiền, được chủ nhà chọn phương án di dời thay vì tháo dỡ.

Căn biệt thự được kích nâng để chuẩn bị di dời nguyên khối, phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.

Các bước chuẩn bị để sẵn sàng di dời.

Theo đại diện UBND phường Thuận Thành, chính quyền địa phương đã nắm phương án di dời căn biệt thự và tổ chức cuộc họp với các bên liên quan.

Vị này cho biết, việc di chuyển nguyên khối công trình là trách nhiệm của chủ sở hữu. Chủ nhà phải hoàn thiện các thủ tục theo quy định trước khi chính thức thực hiện việc di dời. Hiện các thủ tục này đang được chủ nhà thực hiện.

Chính quyền địa phương yêu cầu chủ sở hữu cam kết bảo đảm an toàn về người và tài sản trong suốt quá trình di dời. Trường hợp việc di chuyển gây ảnh hưởng hoặc làm hư hỏng hạ tầng, công trình lân cận, chủ sở hữu phải có trách nhiệm khắc phục, bồi thường theo quy định.

Khi bắt đầu di chuyển công trình, chủ sở hữu phải thông báo theo quy định để chính quyền địa phương nắm tình hình và phối hợp quản lý.

Việc di chuyển nguyên khối một căn biệt thự quy mô lớn thay vì tháo dỡ đòi hỏi phải có phương án phù hợp về kết cấu, kỹ thuật di chuyển và bảo đảm an toàn cho người, tài sản cũng như hệ thống hạ tầng trong khu vực.

Đường di chuyển đang được thi công để phục vụ việc đưa căn biệt thự sang vị trí mới, cách nơi cũ khoảng 200m.

Phần móng tại vị trí mới đang được thi công, chuẩn bị phục vụ việc di dời nguyên khối căn biệt thự.

Đơn vị thi công bắt đầu các công đoạn chuẩn bị việc di dời ngôi biệt thự từ tháng 6/2026.