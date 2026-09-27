Đất có sổ đỏ bị thu hồi làm đường, người dân kiện vì không được bồi thường

Theo trình bày của bà Lê Thị Đ. (ngụ tỉnh Đắk Lắk), năm 1993, gia đình bà nhận chuyển nhượng thửa đất có diện tích 350m2 và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận được cấp đổi vào các năm 2010 và 2021, trong đó 350m2 vẫn được xác định là đất ở.

Năm 2025, UBND xã C. ban hành quyết định thu hồi 173,5m2 đất của gia đình bà để thực hiện dự án đường giao thông. Bà Đ. cho rằng trong diện tích bị thu hồi có phần đất đã được cấp giấy chứng nhận, nhưng phương án bồi thường xác định phần đất và tài sản gắn liền với đất này không đủ điều kiện được bồi thường với lý do nằm trong hành lang giao thông.

Theo bà Đ., tháng 6/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện trước đây từng lập bảng tính dự kiến bồi thường 26,8m2 đất ở với số tiền gần 790 triệu đồng, cùng công trình trên đất trị giá 369 triệu đồng, tổng cộng hơn 1,181 tỷ đồng.

Chủ nhà nói lý do nhờ ‘thần đèn’ dời căn biệt thự nặng hàng trăm tấn ở Bắc Ninh

Biệt thự có tổng diện tích sàn gần 1.000m2 đang được “thần đèn” di dời nguyên khối, nhường đất phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội. Công trình được cấp phép di dời trong 45 ngày.

Giấy phép thể hiện công trình có diện tích xây dựng 243m2, tổng diện tích sàn 967,05m2. Công trình cao 19,75m tính từ mặt sân, gồm một tầng hầm và 4 tầng nổi. Đến ngày 23/9, công trình đã được di chuyển khoảng 200m.

Căn biệt thự gần 1.000m2 đang được di chuyển nguyên khối tại phường Thuận Thành, Bắc Ninh. Ảnh: Bảo Khánh

Ông Nguyễn Công Sơn, chủ căn biệt thự, cho biết gia đình lựa chọn phương án di dời sau khi tìm hiểu và nhận thấy đây là giải pháp phù hợp.

Theo ông Sơn, căn nhà được gia đình đầu tư nhiều tâm huyết trong thời gian dài. Khi có yêu cầu bàn giao mặt bằng phục vụ dự án, gia đình quyết định tìm phương án di chuyển thay vì tháo dỡ hoàn toàn công trình.

Mua nhà ‘0 đồng’, miễn lãi 2 năm: Cẩn trọng áp lực trả nợ phía sau

Không chỉ cạnh tranh về vị trí và giá bán, thị trường căn hộ TPHCM còn chứng kiến cuộc đua về chính sách bán hàng, khi các chủ đầu tư liên tục tung ra nhiều gói hỗ trợ tài chính nhằm thu hút người mua.

Khảo sát của PV VietNamNet cho thấy, bên cạnh chiết khấu trực tiếp vào giá bán, nhiều chủ đầu tư chung cư đang áp dụng các chính sách nhằm giảm áp lực tài chính ban đầu cho khách hàng.

Đơn cử, đơn vị bán hàng của dự án P. tại phường Bình Trưng đang triển khai gói hỗ trợ kéo dài 5 năm, gồm miễn lãi trong 2 năm đầu, cố định lãi suất 9,9%/năm trong 3 năm tiếp theo và ân hạn nợ gốc tối đa 60 tháng. Mức chiết khấu tùy thuộc vào phương án thanh toán mà khách hàng lựa chọn.

Trong khi đó, chủ đầu tư dự án chung cư D. tại phường Hiệp Bình vừa triển khai chính sách hỗ trợ người mua vay đến 70% giá trị căn hộ, thời gian ân hạn nợ gốc 36 tháng.

Ở phân khúc giá thấp hơn, chủ đầu tư dự án A. tại phường An Phú cũng gây chú ý khi đưa ra chính sách “mua nhà 0 đồng”.

Hà Nội làm đính chính sổ đỏ trực tuyến toàn trình, phí 0 đồng

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 5206 về việc phê duyệt Đề án “Sổ đỏ trao tay” nhằm cải cách quy trình giải quyết thủ tục đất đai, chuyển hồ sơ sang trực tuyến toàn trình đối với một số trường hợp, giảm giấy tờ và số lần người dân phải trực tiếp đến cơ quan hành chính.

Đề án “Sổ đỏ trao tay” tập trung vào 2 nhóm thủ tục.

Hà Nội phê duyệt Đề án “Sổ đỏ trao tay”. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Thứ nhất, đính chính giấy chứng nhận (sổ đỏ) đã cấp do cơ quan nhà nước có sai sót, bao gồm các trường hợp sai sót về thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin thửa đất.

Thứ hai, chỉnh lý, đăng ký biến động, cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại sau khi giải phóng mặt bằng, áp dụng trong những trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất theo quy định.

Xưởng may trên ‘đất vàng’ Hà Nội sắp thành tổ hợp nhà ở cao cấp hơn 3.000 tỷ

Hội đồng quản trị CTCP Bất động sản Pristie (TET), tiền thân là CTCP Vải sợi may mặc Miền Bắc (Textaco), vừa thông qua việc chấm dứt hoạt động sản xuất may tại số 79 phố Lạc Trung.

Theo nghị quyết, công ty dừng hoạt động sản xuất tại đây để thực hiện dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Pristie Lạc Trung.

Theo tài liệu công bố, dự án Pristie Lạc Trung gồm một tòa tháp 26 tầng, khối đế 1 tầng và 3 tầng hầm, cung cấp 651 căn nhà ở cùng 3.682m2 sàn thương mại dịch vụ. Tổng vốn đầu tư dự án là 3.048 tỷ đồng, trong đó 20% là vốn chủ sở hữu, 80% còn lại là vốn vay và huy động.

Bên cạnh dự án tại Lạc Trung, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thông qua việc dừng sản xuất kinh doanh dịch vụ tại số 26 ngõ 53 phố Đức Giang, phường Việt Hưng, từ ngày 30/6/2026 để triển khai dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences.