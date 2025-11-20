Khi bước vào tháng 10 âm lịch, thời tiết ngày càng lạnh hơn nhưng vận trình của một số tuổi lại “nóng” bất ngờ, theo sohu. Theo tử vi, thời điểm này 4 con giáp dưới đây được dự báo gặp vận may tài lộc, công việc hanh thông, tiền bạc đổ về từ nhiều phía.

Tuổi Tý: Gặp thời, tài lộc bứt phá

Người tuổi Tý vốn lanh lợi, nhanh nhạy. Trong tháng 10 âm lịch, vận trình tài chính khởi sắc. Các dự án từng bế tắc bất ngờ được tháo gỡ, công việc thuận lợi, thu nhập tăng.

Người kinh doanh có khách chủ động tìm đến, cơ hội sinh lời liên tục xuất hiện. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy khuyên tuổi Tý nên làm ăn minh bạch, tránh tham lợi quá mức để hạn chế tranh chấp và thị phi. Về tình cảm, người độc thân dễ gặp đối tượng mới nhưng cần cân nhắc kỹ để tránh “hoa mắt vì nhiều lựa chọn”.

Tuổi Ngọ: Quý nhân xuất hiện, sự nghiệp thăng hoa

Người tuổi Ngọ tính tình năng động, nhiệt huyết nhưng thời gian trước thường cảm thấy khó phát huy năng lực. Từ tháng 10 âm, quý nhân xuất hiện, công việc thuận lợi hơn, khách hàng hợp tác dễ dàng, lãnh đạo ghi nhận năng lực.

Nhóm làm sáng tạo, kinh doanh được dự báo đạt thành tích nổi bật. Dẫu vậy, tuổi Ngọ cần chú ý sức khỏe, tránh làm việc quá sức. Hoạt động ngoài trời giúp giải tỏa áp lực và cải thiện năng lượng tích cực.

Tuổi Mùi: Tài vận mở rộng, cơ hội “tự tìm đến”

Vốn là người kiệm lời và khiêm tốn, tuổi Mùi bất ngờ trở thành điểm sáng về tài lộc trong tháng 10 âm lịch. Cơ hội nghề nghiệp tăng lên, khả năng nhận thưởng hoặc được đề bạt khá rõ rệt.

Người kinh doanh buôn bán thu hút khách hàng, doanh số tăng. Tuy nhiên, tài vận tốt cũng dễ kéo theo những lời hỏi vay hoặc nhờ cậy. Các chuyên gia khuyên tuổi Mùi nên ưu tiên tích lũy, hạn chế cho vay tùy tiện. Tình cảm nhìn chung ổn định, gia đình hòa thuận.

Tuổi Hợi: Vận may kéo đến, tài lộc vào nhà

Tuổi Hợi được xem là con giáp may mắn nhất trong nhóm này. Dù năm nay có nhiều biến động, nhưng từ tháng 10 âm lịch trở đi, mọi chuyển động lại theo hướng tích cực.

Công việc thuận lợi, dễ có hợp đồng mới hoặc cơ hội tăng thu nhập. Đầu tư - tài chính cũng có dấu hiệu khởi sắc, nhưng tuổi Hợi được khuyên không nên mạo hiểm quá mức. Gia đình đón tin vui, sức khỏe các thành viên ổn định, không khí hòa thuận.

Lời khuyên chung

Dù tài vận hanh thông, các chuyên gia phong thủy nhấn mạnh rằng may mắn chỉ là một phần, nỗ lực và tích lũy giá trị cá nhân mới là yếu tố quyết định. Việc giữ thái độ tích cực, sống thiện lành và trân trọng gia đình sẽ giúp vận may bền vững hơn.

Những con giáp không nằm trong danh sách trên cũng không cần lo lắng bởi vận trình có thể thay đổi theo từng tháng.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm