Biệt thự Hằng Nga - ngôi nhà quái dị "chẳng giống ai"

Biệt thự Hằng Nga, hay còn gọi là "Ngôi nhà điên" (Crazy House) ở phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng từng gây sốt trên truyền thông quốc tế bởi kiến trúc đặc biệt.

Biệt thự Hằng Nga được tổ chức như một thế giới kiến trúc nhiều tầng lớp, nơi mỗi bước chân đều có thể dẫn du khách tới một không gian bất ngờ. Hơn 100 mái nhà cùng hệ thống hành lang, cầu thang, hiên, sảnh và các không gian đan xen tạo nên một tổng thể độc đáo, không có chi tiết nào lặp lại.

Theo CNN, các "nhánh" xi măng uốn lượn vừa mang hình dáng cây cối, vừa đóng vai trò như những cây cầu nối các khu nhà với nhau. Kiến trúc của công trình khiến người xem liên tưởng đến thế giới kỳ ảo trong truyện cổ tích, phim ảnh.

Du khách tham quan biệt thự Hằng Nga. Ảnh: Linh Trang

Dù đã mở cửa hơn 30 năm, nơi đây vẫn là địa chỉ hấp dẫn, nhất là với du khách quốc tế. Lượng khách tham quan căn biệt thự đông đảo, trong đó phần lớn là khách quốc tế đến từ Nga, Hàn Quốc, Ấn Độ... Đây được biết tới là địa điểm hiếm ở Đà Lạt mà "khách Tây đông hơn khách Ta".

"Nơi đây như một xứ sở cổ tích, vừa ma mị, kỳ ảo nhưng cũng có những góc rất nên thơ, mơ mộng. Tôi thấy xứng đáng khi đi hơn 7.000km từ Nga tới Đà Lạt để thăm địa điểm này", Daria - nữ du khách Nga chia sẻ.

Daria tới Việt Nam du lịch, dành nhiều thời gian để khám phá Nha Trang, Đà Lạt. Ảnh: Linh Trang

GOD Valley (Thung lũng các vị thần)

GOD Valley (Thung lũng các vị thần) là ngôi làng nằm trên mảnh đất 6ha dưới chân đèo Tà Nung (nay thuộc phường Cam Ly), cách trung tâm Đà Lạt gần 20km. Làng được xây dựng dựa trên cảm hứng về vùng đất của những người tí hon.

Thời gian gần đây, ngôi làng "gây sốt" với cộng đồng du khách quốc tế, thu hút rất nhiều người ghé thăm.

Nằm lọt thỏm trong khu vườn xanh mướt cỏ cây, hoa lá là những ngôi nhà "nấm lùn" với cửa ra vào, bàn ghế, đồ đạc đều thấp và nhỏ. Hơn 10 người tí hon, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số từ nhiều tỉnh thành về đây sinh sống và làm công việc như giao lưu, chụp ảnh cùng khách và chăm sóc thú cưng,... Họ xây dựng kênh TikTok, chia sẻ những hình ảnh đáng yêu, hài hước về cuộc sống hàng ngày ở làng.

Ngôi làng tí hon thu hút du khách. Ảnh: GOD Valley

"Tôi từng biết về ngôi làng người tí hon, đẹp như cổ tích ở New Zealand - bối cảnh của những bộ phim nổi tiếng khắp thế giới. Tôi không ngờ ở Việt Nam cũng có một ngôi làng xinh đẹp, đáng yêu như thế", anh Hudson Lawrence (23 tuổi, quốc tịch Anh) chia sẻ.

Khu du lịch cũng nổi tiếng với những mô hình khổng lồ 3D kết hợp cơ khí cử động sống động như Thần Rùa, Thần Rừng... Chúng có thể cử động đầu, chớp mắt, tạo cảm giác như những sinh vật cổ đại đang thực sự thở giữa rừng thông.

Anh Hudson Lawrence và bạn có trải nghiệm đáng nhớ tại ngôi làng tí hon. Ảnh: HudsonLawrence

Khu du lịch thác Datanla

Bên cạnh những trải nghiệm "chữa lành" như săn mây, check-in vườn hoa, quán cà phê..., Đà Lạt hiện có thêm nhiều lựa chọn dành cho du khách yêu thích cảm giác mạnh. Trong đó, địa điểm nổi tiếng nhất với du khách trong và ngoài nước là khu du lịch thác Datanla.

Cách trung tâm Đà Lạt 5km, thác Datanla không chỉ là thắng cảnh hùng vĩ mà còn là nơi tiên phong phát triển các loại hình du lịch thể thao mạo hiểm như: xe trượt thác, zipline xuyên rừng và canyoning vượt thác.

Du khách có thể đi xe trượt qua những đoạn đường ray quanh co, nằm cheo leo giữa đồi thông, vách núi hiểm trở. Cung đường trượt vừa được đơn vị vận hành nâng cấp về chiều dài và độ khó, mang đến cảm giác mạnh hơn cho du khách.

Muốn thử thách bản thân hơn, du khách có thể tham gia leo dây vượt thác. Các chặng thác được chia theo mức độ khó dần để du khách trải qua các cung bậc cảm xúc run sợ, lo lắng đến thích thú, phấn khích.

Du khách quốc tế trải nghiệm thể thao mạo hiểm tại Thác Datanla. Ảnh: Dalatourist

Đại diện khu du lịch cho biết, trong tháng 7/2026, lượng khách quốc tế tới đây chiếm 60%, trong đó đông nhất là thị trường khách CIS (Cộng đồng các quốc gia độc lập, bao gồm 9 nước thành viên chính thức: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Nga, Tajikistan và Uzbekistan) và Hàn Quốc.

Ảnh: Linh Trang

Cầu kính Ngàn Thông

Cầu đáy kính Ngàn Thông dài 325m, rộng 3m nối Thung lũng Tình yêu với Đồi Thống Nhất là địa điểm thu hút nhiều du khách quốc tế trải nghiệm. Đây là cầu treo dây võng, mặt cầu được làm bằng kính cường lực 5 lớp, dày gần 4cm, ứng dụng công nghệ 7D mang đến hiệu ứng cho du khách nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế, an toàn tải trọng và yếu tố thẩm mỹ.

Khi đi trên cầu Ngàn Thông, du khách được ngắm Đà Lạt từ độ cao gần 100m so với mặt đất. Theo đơn vị vận hành cầu kính Ngàn Thông, công trình có thể đón khoảng 200 khách đến trải nghiệm trong cùng một thời điểm.

Đông đảo du khách quốc tế trải nghiệm cầu kính và tham quan Thung lũng Tình yêu. Ảnh: Linh Trang

Số liệu từ Cục Thống kê cho thấy, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8 là 1,99 triệu lượt, tăng 19,7% so với tháng trước và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 15,9 triệu lượt người, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số lượt khách đến nước ta cao nhất của 8 tháng các năm trong nhiều năm qua.

Theo Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Lâm Đồng, trong 7 tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng đón trên 14 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt gần 1 triệu lượt; doanh thu du lịch đạt gần 40 nghìn tỷ đồng.

Với sự hoạt động trở lại của sân bay Liên Khương, Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung đang bứt tốc để đón lượng khách quốc tế lớn dịp cuối năm, thực hiện mục tiêu đưa Đà Lạt chuyển mình từ du lịch nội địa giá rẻ sang thị trường khách quốc tế có chọn lọc.