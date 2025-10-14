Lễ hội Pháo hoa và Ánh sáng tầm cỡ quốc tế

Thị trấn Hoàng Hôn là trung tâm lễ hội nhộn nhịp bậc nhất tại Phú Quốc. Đặc biệt sau ánh hoàng hôn, cả thị trấn bừng sáng với những góc phố nghệ thuật lung linh sắc màu và 2 màn pháo hoa mỗi đêm.

Những màn trình diễn pháo hoa tầm cỡ thế giới

Điểm nhấn của lễ hội là sự trở lại của show Bản giao hưởng đại dương. Đây là sản phẩm do Sun Group đầu tư, được sản xuất và dàn dựng bởi những nhà sản xuất hàng đầu thế giới - H2O Events và LaserVision.

Show diễn mang đến một siêu phẩm trình diễn ánh sáng với màn phô diễn tài năng của những vận động viên jetski, flyboard hàng đầu thế giới. Khi màn đêm buông xuống, hòa trong giai điệu của những bản nhạc bất hủ, ngắm nhìn bầu trời đêm lung linh được dệt bởi muôn vàn loại pháo hoa và ánh sáng, mang đến trải nghiệm thị giác - thính giác ngoạn mục.

Show diễn ngoạn mục trên mặt biển

Đến với Phú Quốc, du khách không thể bỏ lỡ Nụ hôn của biển cả, show nghệ thuật đa phương tiện quy mô lớn hàng đầu thế giới. Nụ hôn của biển cả mang đến màn trình diễn mãn nhãn của lửa, nước, ánh sáng, công nghệ 3D mapping và nghệ thuật sân khấu của 60 nghệ sĩ quốc tế. Đặc biệt show khép lại bằng màn pháo hoa hoành tráng, tô vẽ “dải ngân hà” trên nền trời đêm Phú Quốc, mang đến cảm xúc thăng hoa cho hàng nghìn du khách.

Lễ hội Pháo hoa và Ánh sáng tại Thị trấn Hoàng Hôn còn nối dài bất tận với lễ thắp sáng cây thông Giáng sinh tháng 12, đêm countdown 31/12 và hàng loạt sự kiện hấp dẫn khác, mang đến kỳ nghỉ khó quên cho mọi du khách.

Lễ hội bia và ẩm thực - thiên đường nhiệt đới sôi động chưa từng có

Giữa miền nhiệt đới ngập nắng vàng, không gì “hợp vị” hơn những ly bia mát lạnh. Chính tinh thần ấy mà Sun KraftBeer đã ra đời - dòng bia thủ công với công thức trăm năm tuổi của xứ Bavaria (Đức), được ủ tại Phu Quoc Brew House, hòa quyện giữa nguyên liệu tinh túy và kỹ thuật hiện đại.

Đến với Thị trấn Hoàng Hôn, du khách sẽ hòa mình trong không khí lễ hội bia rộn ràng khắp các nẻo phố. Từ quảng trường Kiss Square đến khu chợ đêm Vui Phết đều tấp nập với những gian hàng ẩm thực kết hợp cùng bia tươi mát lạnh sảng khoái. Mọi góc phố đều trở thành một “quầy bar mở”, nơi âm nhạc, ẩm thực kết nối con người trong niềm vui bất tận.

Trải nghiệm lễ hội bia tại nhà hàng Sun Bavaria GastroPub

Beer King Show chắc chắn là phần được mong chờ nhất trong chuỗi lễ hội năm nay. Lấy cảm hứng từ điệu nhảy Slap Happy nổi tiếng vùng Bavaria, show diễn mang đến hành trình bùng nổ của âm nhạc, vũ điệu và những màn tương tác sôi động. Từ té bia, thử thách uống bia, tất cả hòa quyện thành bầu không khí sôi động đầy phấn khởi.

Lễ hội bia và ẩm thực còn mang đến một show diễn đầy cuốn hút khác - Yum Yum Show, nơi ẩm thực được trình diễn chế biến theo cách không ai ngờ tới. Giữa không gian sôi động của Thị trấn Hoàng Hôn, những nghệ sĩ cải trang bất ngờ hòa mình vào đám đông, bùng nổ trong một màn flashmob tái hiện một màn trình diễn nấu nướng đậm chất đường phố hiện đại.

Du khách có thể tiếp tục hành trình lễ hội bia tại Sun Bavaria GastroPub. Tại đây, từng ly bia thủ công Sun KraftBeer trở nên trọn vị hơn khi thưởng thức cùng thực đơn phong phú cùng show Bản giao hưởng đại dương diễn ra vào 19h50 mỗi tối.

Lễ hội nghệ thuật đường phố

Đến Thị trấn Hoàng Hôn dịp này, du khách sẽ được hòa mình trong chuỗi hoạt động vui nhộn khắp con phố với Sunny Art Festival. Ghé qua nhà ga Ánh Dương, quảng trường Kiss Square, Sunset Bazaar hay chợ đêm Vui Phết, du khách sẽ được tương tác cùng những linh vật Sunny và dàn nghệ sĩ trẻ tài năng, mang đến một sân khấu sống động, bắt mắt.

Khu phố Sunset Bazaar nhộn nhịp

Điểm nhấn trong chuỗi lễ hội là màn trình diễn Busking Show. Từ những quầng lửa rực sáng, cho đến màn ảo thuật, tung hứng và vũ đạo freestyle, show diễn sẽ đánh thức từng con phố của Thị trấn Hoàng Hôn.

Tropica Fest sẽ mang đến một mùa lễ hội sôi động nhộn nhịp với lịch trình xuyên suốt cả ngày. Từ những show trình diễn ánh sáng đỉnh cao, đến lễ hội bia - ẩm thực và lễ hội đường phố náo nhiệt, mỗi khoảnh khắc đều là trải nghiệm khó quên. Không chỉ là một sự kiện, Tropica Fest còn là hành trình đánh thức mọi giác quan, nơi du khách hòa mình vào nhịp điệu phóng khoáng của biển trời Phú Quốc và tận hưởng trọn vẹn niềm vui của một mùa lễ hội khó quên.

Lệ Thanh