Từ ngày 01 đến 15/12/2025, hành khách trên các chuyến bay quốc tế của Vietnam Airlines có dịp được thưởng thức dâu tây Hàn Quốc ngay trên độ cao hàng nghìn mét.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Tổng Công ty Phân phối Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT Center), Hiệp hội Xuất khẩu Dâu Hàn Quốc (K-BERRY) và Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, nhằm đưa những sản phẩm trái cây cao cấp của Hàn Quốc đến gần hơn với người tiêu dùng toàn cầu, đồng thời tiếp tục quảng bá văn hóa ẩm thực K-food.

Tiếp nối MOU, mở rộng hiện diện của K-food trên bầu trời

Sau lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) vào tháng 6/2025 giữa aT Center và Vietnam Airlines, hai bên đã nhanh chóng triển khai nhiều hoạt động quảng bá khác nhau để đẩy mạnh sự nhận diện của thực phẩm Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam.

Cụ thể, hành khách hạng Thương gia trên các đường bay Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - châu Âu và Việt Nam - Mỹ được phục vụ dâu tây Hàn Quốc như một món tráng miệng đặc biệt. Việc đưa dâu tây lên suất ăn hàng không không chỉ giúp hành khách cảm nhận đầy đủ hương thơm và độ tươi của trái cây xứ kim chi, mà còn giới thiệu giá trị chất lượng của nông sản Hàn Quốc theo cách trực quan và tinh tế.

Dâu tây Hàn Quốc trong thực đơn tráng miệng phục vụ hành khách hạng Thương gia trên các chuyến bay quốc tế của Vietnam Airlines trong tháng 12. Ảnh: Vietnam Airlines

Dâu tây kèm tấm card giới thiệu về sản phẩm, phục vụ trên chuyến bay. Ảnh: Vietnam Airlines

Song song với đó, video giới thiệu về dâu tây Hàn Quốc được phát trên hệ thống giải trí cá nhân ở toàn bộ đường bay Vietnam Airlines khai thác từ ngày 01/12 - 31/12 , tạo nên trải nghiệm đồng nhất và giúp hành khách quốc tế tiếp cận K-food một cách nhẹ nhàng, tự nhiên.

Hệ thống màn hình tại khoang Thương gia trình chiếu video giới thiệu dâu tây Hàn Quốc. Ảnh: Vietnam Airlines

Video quảng bá dâu tây Hàn Quốc được phát đồng loạt trên hệ thống giải trí cá nhân ở khoang Phổ thông. Ảnh: Vietnam Airlines

Đại diện Vietnam Airlines chia sẻ: “Không ngừng đổi mới trong dịch vụ ẩm thực là một phần trong chiến lược nâng cao trải nghiệm bay của Vietnam Airlines. Việc hợp tác với aT Center đã mở ra thêm nhiều cơ hội để giới thiệu tinh hoa ẩm thực Hàn Quốc đến hành khách toàn cầu, đồng thời làm nổi bật hình ảnh thương hiệu của hãng.”

Tính đến tháng 11/2025, xuất khẩu dâu tây Hàn Quốc sang Việt Nam đạt 5,7 triệu USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, đưa Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ lớn thứ tư của mặt hàng này, sau Singapore, Thái Lan và Hồng Kông.

aT Center - Hành trình lan tỏa K-food

aT Center - đơn vị trực thuộc Bộ Thực phẩm, Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Chăn nuôi Hàn Quốc - được thành lập từ năm 1967, với sứ mệnh hỗ trợ đưa nông sản và thực phẩm Hàn Quốc ra thị trường quốc tế.

Với 18 văn phòng tại 11 quốc gia, trong đó có Việt Nam, aT Center liên tục triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, hoạt động trải nghiệm và phát triển mạng lưới phân phối bản địa để tăng độ phủ của K-food. Riêng tại Việt Nam, aT đã tổ chức nhiều sự kiện lớn như K-food Fair và K-food Festival, góp phần giúp người tiêu dùng làm quen và yêu thích hơn các sản phẩm thực phẩm Hàn Quốc.

Phương Dung