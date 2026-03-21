Miền Bắc

Sở hữu khí hậu mát mẻ và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, Mộc Châu (Sơn La) là một trong những điểm đến thu hút du khách mỗi dịp tháng 4. Đây cũng là mùa mận chín, hút khách tới trải nghiệm hái quả, thưởng thức những trái mận to, tròn, chín mọng.

Nhiều vườn mận tại Mộc Châu mở thêm dịch vụ cho thuê lều trại, trang phục... phục vụ du khách check-in. Những khu vực có nhiều mận chín nhất là thung lũng mận Mu Náu, Nà Ka, Co Kéo, Bản Ôn...

Mận chín là đặc sản hấp dẫn du khách tới Mộc Châu. Ảnh: Quang Kiên

Với du khách muốn tìm kiếm nơi nghỉ dưỡng mát mẻ vào tháng 4, Sa Pa (Lào Cai) hay Tà Xùa (Sơn La) là điểm đến phù hợp. Với những người mê biển, tháng 4 cũng là lúc thích hợp để thăm Cô Tô (Quảng Ninh) hay Cát Bà (Hải Phòng). Thời tiết nắng nhẹ, không mưa, phù hợp cho các hoạt động tắm biển, chèo thuyền kayak...

Miền Trung

Đầu tháng 4, Huế bước vào những ngày cuối xuân, đầu hè với thời tiết dễ chịu và không khí trong lành. Ban ngày nhiệt độ tại Huế dao động từ 25-30 độ C, nắng nhẹ, ít mưa, se se lạnh lúc sáng sớm. Đây là thời tiết lý tưởng để du khách tham quan các địa điểm như Đại Nội Huế, lăng tẩm, chùa,...

Khoảng thời gian này cũng rất phù hợp cho các hoạt động khám phá Phá Tam Giang lúc bình minh hoặc hoàng hôn, trải nghiệm rừng Rú Chá, Vườn quốc gia Bạch Mã, bãi biển Thuận An, vịnh Lăng Cô...

Tuy nhiên, du khách lưu ý, vào cuối tháng 4, thời tiết tại Huế nắng nóng rõ rệt hơn. Nếu muốn tham quan Đại Nội hay lăng tẩm, du khách cần đến từ sớm, tránh đi buổi trưa.

Trải nghiệm đón bình minh trên Đầm Chuồn ở Huế. Ảnh: Hue SSC

Nếu thích trải nghiệm cuộc sống trên đảo, Lý Sơn (Quảng Ngãi) là điểm đến lý tưởng với du khách vào tháng 4. Lúc này, thời tiết trên đảo nắng ráo, ít mưa, biển lặng và chưa đông đúc, đắt đỏ như tháng 6, tháng 7.

Ngoài khám phá những điểm đến ở đảo Lớn như đỉnh Thới Lới, chùa Hang, chùa Đục, hang Câu, cổng Tò Vò... du khách nên dành 1 ngày trải nghiệm đảo Bé - nơi được ví như "Maldives của Việt Nam".

Vẻ đẹp ấn tượng của đảo Bé Lý Sơn

Miền Nam

Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Phú Quốc (An Giang) là từ khoảng tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Đây là mùa khô ở phương Nam, trời ít mưa, biển lặng, sóng êm và nắng ấm.

Thời tiết tháng 4 rất lý tưởng để du khách đắm mình ở làng chài Rạch Vẹm, bãi Sao, bãi Trường; vui chơi ở Hòn Thơm, đi tour 4 đảo, tham quan safari ở Bắc Đảo... Thời điểm này du khách cũng có thể thưởng thức nhiều món ăn từ hải sản tươi sống như gỏi cá trích, nấm tràm, bào ngư...

Theo đại diện nhiều doanh nghiệp lữ hành, combo vé máy bay và khách sạn tại Phú Quốc đang giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Ẩm thực hấp dẫn tại Phú Quốc

Tuy chưa bước vào mùa thu hoạch trái cây nhưng tháng 4, du khách cũng có thể dành thời gian khám phá Cần Thơ với các trải nghiệm như đi chợ nổi Cái Răng sáng sớm, đến Cồn Sơn xem cá lóc bay, bè nuôi "thủy quái", tham quan nhà cổ, vườn ca cao...

Du khách cũng có thể lên lịch trình "foodtour" hấp dẫn với bún gỏi dà, bánh hỏi nem nướng, vịt nấu chao, hủ tiếu gõ, bánh tằm bì, bánh cống...

Lưu ý

Trong tháng 4 này có tới 2 kỳ nghỉ lễ: Kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ 25/4 đến 27/4. Sau đó, kỳ nghỉ Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026 sẽ kéo dài 4 ngày liên tiếp, từ 30/4 đến 3/5.

Không ít người đã xin nghỉ phép thêm 2 ngày để có kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày, tương đương dịp nghỉ tết Nguyên đán.

Do đó, giai đoạn từ 25-30/4 được xem là thời gian cao điểm du lịch trên cả nước. Du khách có thể chọn đi du lịch trước kỳ nghỉ này để tránh tình trạng đông đúc, khan hiếm phòng, ùn tắc... Còn nếu du lịch đúng kỳ nghỉ lễ, du khách nên đặt tour, vé máy bay, phòng nghỉ hay lên kế hoạch phương tiện di chuyển từ sớm.