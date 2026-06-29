Năm nay, cuộc so tài giữa nữ TP.HCM I và Hà Nội I diễn ra tại vòng 3, chiều 29/6, nhưng kết quả thì không có khác biệt.

Người ta chờ đợi và mong nữ Hà Nội I có thể làm một cuộc ‘lật đổ’ đối thủ bao năm chiếm ngôi nữ hoàng – với 7 lần vô địch liên tiếp gần nhất. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra, ít nhất là ở ‘chung kết ‘ sớm bóng đá nữ lượt đi VĐQG 2026.

Nữ Hà Nội I (áo vàng) vẫn chưa thể cản bước tiến của TP.HCM I

Với tư cách là nhà ĐKVĐ, đồng thời sở hữu dàn sao chất lượng và đồng đều ở cả 3 tuyến, TP.HCM I chơi chủ động hơn so với Hà Nội I trong 45 phút đầu tiên.

Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô chơi phòng ngự rất kỷ luật nên các chân sút của TP.HCM I rất khó khăn trong việc đưa bóng xâm nhập vào khu vực cầu môn của đối phương. Ngay cả ngoại binh Joelma cũng không có nhiều pha hãm thành đáng chú ý.

Dù tạo ra một số cơ hội đáng kể, nhưng các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi đã khép lại hiệp 1 mà chưa tìm ra cách xuyên thủng hàng thủ Hà Nội I.

Tuy nhiên, TP.HCM I đã chớp được thời cơ để vươn lên ngay đầu hiệp 2, nhờ pha đánh đầu nối của Cù Thị Huỳnh Như sau khi đón được bóng từ Tuyết Ngân.

Có bàn khai thông thế bế tắc, các nhà đương kim giữ cúp tiếp tục tạo thế trận lấn lướt trước Hà Nội I, dù vậy họ không thể gia tăng cách biệt.

Trong khi đó, các cô gái Thủ đô nỗ lực tìm bàn gỡ, một vài cơ hội đến nhưng không được các chân sút tận dụng thành công, đành chấp nhận một lần nữa lép vế trước đối thủ.

Như vậy, sau 3 vòng đấu, TP.HCM I giành trọn 9 điểm, vững vàng ngôi đầu. Hà Nội I xếp thứ 2 với 6 điểm.

KẾT QUẢ:

Hà Nội I - TP.HCM I: 0-1

Lịch thi đấu ngày 30/6:

16h00 Hà Nội II – TP.HCM II

16h00 PP Hà Nam - Than KSVN