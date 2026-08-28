Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, GS.TS Phạm Minh Thông cùng các đại biểu khai trương hệ thống siêu máy CT Phổ Philips Spectral CT 7500 của bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt

Lễ khai trương có sự tham dự của đại diện Bộ Y tế, Đại sứ quán Hà Lan, Hội Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, Chi hội Chẩn đoán hình ảnh & Y học hạt nhân Lực lượng vũ trang Việt Nam, đại diện Philips Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, trong bối cảnh tim mạch và ung bướu là hai nhóm bệnh không lây nhiễm có tỷ lệ mắc và tử vong hàng đầu, thách thức không chỉ nằm ở điều trị mà còn ở khả năng phát hiện sớm, xác định chính xác tổn thương để can thiệp kịp thời. Thứ trưởng cũng lưu ý, thiết bị hiện đại là tiền đề nhưng con người mới là yếu tố quyết định, do đó đầu tư công nghệ cần song hành với nâng cao năng lực đội ngũ và chuẩn hóa quy trình chuyên môn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Đại diện Bệnh viện Thăng Long Lạc Việt chia sẻ, việc đầu tư hệ thống xuất phát từ đòi hỏi thực tế của y khoa hiện đại, khi bác sĩ lâm sàng không chỉ cần xác định vị trí tổn thương mà còn cần dữ liệu định lượng chính xác về bản chất mô học, tưới máu vi mạch và mức độ đáp ứng sau điều trị.

GS.TS.BS.NGND Phạm Minh Thông - Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam

Bước chuyển dịch từ hình ảnh giải phẫu sang phân tích bản chất mô học

Khác với máy CT truyền thống chỉ cung cấp hình ảnh giải phẫu đơn thuần, Philips Spectral CT 7500 sử dụng công nghệ phổ dựa trên đầu thu hai lớp cho phép ghi nhận đồng thời cấu trúc giải phẫu đen trắng thông thường và dải dữ liệu phổ năng lượng chỉ trong một lần quét duy nhất. Nguồn dữ liệu phổ phong phú này được lưu trữ trọn vẹn ngay từ đầu, giúp bác sĩ có thể tái tạo các bản đồ định lượng như Iodine hay chuỗi hình ảnh đơn năng lượng MonoE bất cứ lúc nào để làm rõ nghi vấn lâm sàng mà người bệnh hoàn toàn không phải chụp lại lần hai.

Hệ thống Philips Spectral CT 7500 tại bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Viêt

Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nâng tầm độ chuẩn xác

Theo thông tin từ nhà sản xuất Philips, điểm đột phá của hệ thống máy chụp này là việc ứng dụng sâu rộng các thuật toán Trí tuệ nhân tạo (AI) xuyên suốt toàn bộ quy trình. Đáng chú ý, công nghệ AI Precise Cardiac tự động bù trừ nhiễu do chuyển động cơ học của tim, giúp khảo sát và tái tạo hình ảnh lòng mạch vành cũng như khung stent sắc nét ngay cả ở những ca có nhịp tim nhanh trên 180 nhịp/phút hoặc rối loạn nhịp mà không bắt buộc phải dùng thuốc hạ nhịp. Bên cạnh đó, AI còn tự động tính toán liều phát tia tối ưu theo thể trạng từng người và phân tích định lượng vi cấu trúc, hỗ trợ phát hiện sớm các bất thường kích thước milimet dễ bị che lấp trên phim chụp thông thường.

Tốc độ chụp siêu tốc dưới 2 giây và giảm tối đa liều tia X

Tốc độ thu nhận hình ảnh siêu nhanh là ưu thế lớn của hệ thống khi chỉ mất khoảng 1 giây để khảo sát tim mạch, thần kinh - sọ não và chưa đầy 2 giây để quét trọn vẹn lồng ngực, ổ bụng, vùng chậu. Tốc độ này giúp tận dụng tối đa “thời gian vàng” trong cấp cứu đột quỵ, chấn thương, đồng thời hạn chế tối đa xảo ảnh do nhịp thở ở người cao tuổi hay bệnh nhi khó nín thở lâu.

Theo cam kết của hãng sản xuất, máy có độ an toàn cao khi giảm tới 85% liều tia X và khoảng 65% lượng thuốc cản quang nhờ khả năng khuếch đại tín hiệu Iodine. Tính năng tạo ảnh không thuốc ảo (VNC) còn giúp bóc tách cản quang trực tiếp từ dữ liệu chụp, thay thế cho pha chụp không thuốc riêng biệt để bảo vệ chức năng thận tối đa cho người bệnh.

Giải pháp đột phá cho các bệnh lý tim mạch, ung bướu và đột quỵ

Đại diện Bệnh viện Thăng Long Lạc Việt cho biết, trong thực hành lâm sàng, siêu máy chụp này phát huy giá trị vượt trội trên nhiều chuyên khoa mũi nhọn. Với bệnh lý đột quỵ, tính năng VNC hỗ trợ phân biệt chính xác ổ xuất huyết não thật và hiện tượng đọng thuốc cản quang sau can thiệp lấy huyết khối, đồng thời loại trừ xảo ảnh nền sọ để nhận diện sớm vùng nhồi máu não tối cấp. Trong tim mạch, máy cho phép đánh giá đồng thời cấu trúc hẹp mạch vành và diện tưới máu cơ tim, đồng thời triệt tiêu xảo ảnh vôi hóa để nhìn xuyên qua khung stent kim loại. Đối với ung bướu, bản đồ Iodine giúp làm nổi bật ranh giới các khối u ngấm thuốc kém và phân định rõ giữa mô u còn hoạt động với mô xơ sẹo, hoại tử sau hóa xạ trị.

Hình ảnh CT mạch vành và bản đồ tưới máu cơ tim được phổ màu trên siêu máy CT phổ Philips Spectral 7500

Cùng ngày tại Khách sạn Melia Hà Nội, Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt đã phối hợp cùng Hội Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam và Philips Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò CT phổ 512 lát cắt trong thực hành lâm sàng – Giải pháp đột phá trong chẩn đoán toàn diện tim mạch và ung bướu”.

Hội thảo có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, ông Rick Slettenhaar, Quyền Đại sứ, Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam cùng các chuyên gia y tế. Hội thảo diễn ra dưới sự đồng chủ trì của GS.TS.BS Phạm Minh Thông - Chủ tịch Hội Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, GS.TS.BS Lâm Khánh - Chủ tịch Chi hội chẩn đoán hình ảnh & Y học hạt nhân Lực lượng vũ trang Việt Nam và PGS.TS.BS Thái Khắc Châu - Trưởng khoa CĐHA, Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt. Các báo cáo chuyên môn tại hội thảo đã làm rõ vai trò của dữ liệu phổ trong việc giải quyết những bài toán lâm sàng phức tạp, đặc biệt là khả năng cung cấp đầy đủ dữ liệu mô học, tối ưu liều xạ và lượng thuốc cản quang cho người cao tuổi, người suy giảm chức năng thận và bệnh nhân ung thư cần theo dõi kéo dài.

Nhân dịp này, Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt triển khai chương trình ưu đãi 30% chi phí chụp CT phổ trong thời gian đầu, đồng thời áp dụng đầy đủ quyền lợi thanh toán theo chế độ BHYT theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người bệnh tiếp cận công nghệ chẩn đoán chuẩn quốc tế ngay tại Hà Nội.

(Nguồn: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt)