Top 14 Vietnam’s Next Top Model 2025 bước vào tập 3 đầy kịch tính với thử thách Đường băng liên hoàn - sàn catwalk uốn lượn, dốc cao cùng nhiều đoạn nghiêng, buộc thí sinh vừa giữ thăng bằng vừa phối hợp linh hoạt trong những tình huống bất ngờ.

Trước thử thách, siêu mẫu Thanh Hằng trực tiếp hướng dẫn, thẳng thắn chỉnh sửa dáng đi và biểu cảm cho các thí sinh. Cô cũng chia sẻ kinh nghiệm trình diễn trang phục nặng đến 50kg: “Nếu chân không vững, lực phản hồi từ bộ váy sẽ dễ khiến bạn ngã ngay trên sân khấu”.

Ở phần thi chính, các thí sinh diện những trang phục cầu kỳ của nhà thiết kế Hoàng Minh Hà, lần lượt catwalk cá nhân trước khi bước vào phần thi đôi với thiết kế dính liền.

Nhiều thí sinh loạng choạng, lật giày, thậm chí ngã sõng soài khiến giám khảo và khán giả thót tim. Cặp Phạm An - Tâm Thanh liên tục vướng váy, ngã nhiều lần vì thiếu ăn ý.

Thí sinh Uyên Đỗ kéo theo bạn diễn ngã nhào trên đường băng.

Ngược lại, Giang Phùng gây ấn tượng mạnh với bước đi chắc chắn, biểu cảm tự tin và cách xử lý trang phục khéo léo. Bộ đôi Mai Hoa - Tuyết Mai phối hợp ăn ý, mang đến phần thi đầy trọn vẹn. Một số thí sinh còn liều lĩnh catwalk giật lùi để tạo dấu ấn riêng.

Cao trào xảy ra khi Hằng Ngô - Mi Lan bất ngờ rời sàn diễn dù thử thách vẫn chưa kết thúc, buộc giám khảo Thanh Hằng phải lên tiếng “nhắc bài” lộ liễu ngay trước mặt các giám khảo khác: “Em ơi, em ơi, còn đi xuống đây nữa! Bỏ trốn nhanh vậy”.

Dàn thí sinh trong thử thách tập 3.

Thí sinh liên tục ngã nhào trong thử thách:

Tại phòng loại, bầu không khí căng thẳng lên cao. Giám khảo nhận xét Uyên Đỗ, Phạm An và Ái Băng lộ rõ sự sợ hãi và không xử lý được trang phục trên sàn diễn. Bảo Ngọc bật khóc nức nở khi nghe nhận xét từ Thanh Hằng: “Em xuống phong độ rất nhiều và không có năng lượng nào trong phần thi”.

Ngược lại, Mỹ Ngân và Tuyết Mai nhận lời khen nhờ sự tiến bộ vượt bậc.

Khép lại tập 3, Giang Phùng giành chiến thắng, Phạm An và Tâm Thanh là 2 thí sinh tiếp theo phải dừng cuộc chơi. Việc Phạm An - người vừa chiến thắng thử thách tuần trước bị loại khiến khán giả không khỏi sửng sốt.

Phạm An và Tâm Thanh là 2 thí sinh tiếp theo bị loại.

Ảnh, Video: VNNTM