Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Đình Triều (SN 1990, trú tại thôn Nam Giang, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Giết người”.

Trước đó, sáng 1/6, tổ công tác do Trung tá Phạm Ngọc Khánh, Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phối hợp với Công an xã Nông Cống tiến hành rà soát, xét nghiệm ma túy các đối tượng liên quan trên địa bàn.

Lãnh đạo công an tỉnh Thanh Hóa đến thăm hỏi Trung tá Phạm Ngọc Khánh. Ảnh: CACC

Khi tổ công tác đến nhà để tuyên truyền, vận động, giải thích và mời Lê Đình Triều lên trụ sở công an xã để xét nghiệm ma túy, đối tượng không chấp hành mà khóa cửa cố thủ trong phòng ngủ ở tầng 1, đồng thời dùng dao nhọn chống đối quyết liệt.

Trong tình huống nguy hiểm, Trung tá Phạm Ngọc Khánh đã lao vào khống chế đối tượng. Trong không gian chật hẹp, Triều chống trả quyết liệt bằng dao nhọn, đâm trúng vùng cổ của anh Khánh, làm đứt động mạch cảnh ngoài, gây mất nhiều máu và đe dọa tính mạng.

Đối tượng Triều cùng tang vật. Ảnh: CACC

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, anh Khánh được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ Lê Đình Triều. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy đối tượng dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Tại cơ quan công an, Triều khai nhận đã sử dụng ma túy đá.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.