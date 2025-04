Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh từ 547 xã, phường, thị trấn xuống còn 166 xã, phường (giảm 381 đơn vị, tương ứng giảm 69,65%).

Trong đó, đơn vị hành chính cấp huyện có ít xã, phường nhất là thị xã Bỉm Sơn và TP Sầm Sơn, mỗi đơn vị có 2 xã mới được thành lập. Thị xã Nghi Sơn là địa phương có số đơn vị hành chính cấp xã nhiều nhất, 10 đơn vị.

Đặc biệt, huyện Mường Lát có 8 đơn vị hành chính xã, thị trấn, được giữ nguyên.

Một góc của huyện Mường Lát. Ảnh: Lê Dương

Được biết, Mường Lát là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Thanh Hóa, có diện tích 812,41km2, dân số 44.145 người. Phía Bắc giáp tỉnh Sơn La; phía Tây và Nam giáp Lào; phía Đông và Đông Nam giáp huyện Quan Hóa.

Trên địa bàn huyện có 6 dân tộc sinh sống, chủ yếu là Thái, Mông, Kinh, Mường, Khơ Mú và Dao, trong đó dân tộc Thái và Mông chiếm đa số.

Lý do huyện Mường Lát không sáp nhập xã, là do thực hiện định hướng giữ ổn định số lượng xã, thị trấn biên giới giáp nước bạn Lào để không ảnh hưởng đến quốc phòng - an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Đặc biệt, các xã vùng núi cao có diện tích rộng, địa hình chia cắt, kết nối giao thông còn nhiều hạn chế và có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Thanh Hóa đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân và phát phiếu lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình.

HĐND tỉnh sẽ thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trước ngày 27/4.

Theo Tỉnh ủy Thanh Hóa, các đơn vị hành chính cấp cơ sở sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7.