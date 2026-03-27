Doanh nghiệp đầu tư vào Thanh Hóa được giảm tối đa chi phí

Những cơ chế linh hoạt, có chọn lọc đang tạo lợi thế cạnh tranh rõ nét cho địa phương trong thu hút dòng vốn lớn.

Ưu đãi vượt khung, giảm tối đa chi phí cho doanh nghiệp

Theo tài liệu phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, Thanh Hóa áp dụng nguyên tắc xuyên suốt là đảm bảo nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất và thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp nhất theo quy định. Trên nền tảng đó, hàng loạt chính sách ưu đãi từ Trung ương được vận dụng linh hoạt, đồng thời địa phương chủ động bổ sung cơ chế riêng phù hợp với thực tiễn.

Ở lĩnh vực đất đai, doanh nghiệp được hưởng nhiều ưu đãi lớn. Đáng chú ý, với các dự án thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi tại địa bàn khó khăn, nhà đầu tư có thể được miễn toàn bộ tiền thuê đất trong suốt thời gian thuê. Ngoài ra, nhiều dự án hạ tầng, nhà ở công nhân, xử lý môi trường, giao thông… cũng thuộc diện miễn tiền thuê đất theo quy định.

Các hãng tàu mở tuyến container qua Cảng Nghi Sơn có thể được hỗ trợ tới 500 triệu đồng/chuyến quốc tế

Đối với các dự án thông thường, doanh nghiệp được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản (tối đa 3 năm), sau đó tiếp tục được miễn từ 3 đến 15 năm tùy theo lĩnh vực và địa bàn. Đây là chính sách có tác động trực tiếp đến chi phí đầu vào, giúp nhà đầu tư giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu.

Song song đó, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cũng được đánh giá là hấp dẫn khi mức thuế suất chỉ từ 10% - 17%, áp dụng trong thời gian dài, kèm theo chính sách miễn thuế tối đa 4 năm và giảm 50% trong nhiều năm tiếp theo. Các ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu cũng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là các dự án sản xuất, chế biến xuất khẩu hoặc công nghệ cao khi được miễn thuế đối với máy móc, thiết bị, nguyên liệu chưa sản xuất trong nước.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Thanh Hóa tiếp tục áp dụng nhiều chính sách khuyến khích mạnh mẽ như miễn tiền thuê đất đến 15 năm, thậm chí miễn toàn bộ thời gian thuê đối với dự án đặc biệt ưu đãi; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập, tạo động lực phát triển khu vực nông thôn.

Tăng sức hút ở khu kinh tế và vùng khó

Tại Khu kinh tế Nghi Sơn - đầu tàu tăng trưởng của tỉnh, các dự án đầu tư được hưởng ưu đãi cao hơn mặt bằng chung

Không dừng lại ở việc áp dụng khung ưu đãi chung, Thanh Hóa còn xây dựng các chính sách theo từng khu vực và lĩnh vực nhằm gia tăng sức cạnh tranh.

Tại Khu kinh tế Nghi Sơn - đầu tàu tăng trưởng của tỉnh, các dự án đầu tư được hưởng ưu đãi cao hơn mặt bằng chung. Cụ thể, doanh nghiệp được miễn tiền thuê đất lên tới 11-19 năm, thậm chí miễn toàn bộ thời gian thuê đối với dự án đặc biệt ưu đãi. Thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng mức 10% trong 15 năm, miễn 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.

Ngoài ra, các dự án tại đây còn được miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, dây chuyền công nghệ và nguyên liệu chưa sản xuất trong nước trong thời gian 5 năm. Những ưu đãi này đặc biệt phù hợp với các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, có nhu cầu vốn đầu tư lớn và thời gian thu hồi dài.

Đối với các khu công nghiệp ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn, doanh nghiệp cũng được miễn tiền thuê đất từ 3-15 năm, miễn thuế 2 năm và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo. Sự phân tầng chính sách này giúp Thanh Hóa linh hoạt trong việc thu hút các dòng vốn phù hợp với từng khu vực.

Ở cấp địa phương, nhiều chính sách hỗ trợ trực tiếp được triển khai. Tỉnh hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp với mức lên tới 1-1,5 tỷ đồng/ha tại các khu vực miền núi, tối đa 20 tỷ đồng/dự án. Các dự án sản xuất tại vùng khó khăn cũng được hỗ trợ chi phí đầu tư và thu hút lao động.

Thanh Hóa là một trong số ít địa phương có chính sách hỗ trợ mạnh cho hoạt động logistics

Đáng chú ý, Thanh Hóa là một trong số ít địa phương có chính sách hỗ trợ mạnh cho hoạt động logistics. Các hãng tàu mở tuyến container qua Cảng Nghi Sơn có thể được hỗ trợ tới 500 triệu đồng/chuyến quốc tế, 300 triệu đồng/chuyến nội địa. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng được hỗ trợ từ 700.000 đồng đến 3 triệu đồng/container, góp phần giảm đáng kể chi phí vận chuyển.

Ngoài ra, tỉnh còn triển khai chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non, hỗ trợ kinh phí trả lương, đóng bảo hiểm cho giáo viên tại các cơ sở ngoài công lập. Dù không trực tiếp tác động đến sản xuất, nhưng chính sách này góp phần cải thiện môi trường an sinh, tạo điều kiện thu hút và giữ chân lao động.

Lê Dương