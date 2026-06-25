Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, đến chiều 25/6, toàn bộ 166/166 xã, phường của tỉnh đã hoàn thành việc trình HĐND cùng cấp ban hành nghị quyết về sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Sau sắp xếp, số thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giảm từ 4.351 xuống còn 1.933, tức giảm 2.418 đơn vị, tương đương 55,6%.

Cùng với việc sắp xếp, UBND tỉnh đã chủ động chuẩn bị đồng bộ các điều kiện để các thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động ổn định về tổ chức, hiệu quả.

Một góc xã Mường Lát. Ảnh: Lê Dương

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo triển khai phân loại 166 đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị định số 307/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Đến ngày 17/6, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định phân loại 35 xã, phường đạt loại I; 88 xã, phường đạt loại II và 43 xã đạt loại III.

Sau khi hoàn thành việc phân loại cấp xã, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo xây dựng Đề án phân loại đơn vị hành chính tỉnh Thanh Hóa. Giao Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành thu thập, kiểm tra và đối chiếu toàn bộ số liệu về dân số, diện tích, kinh tế, ngân sách, lao động, bảo hiểm xã hội, dịch vụ công trực tuyến, quốc phòng - an ninh và các yếu tố đặc thù.

Ngày 25/6, tại phiên họp thường kỳ, UBND tỉnh đã nghe báo cáo, thảo luận và thống nhất thông qua Đề án trước khi hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

TPHCM giảm hơn 2.000 khu phố và ấp, chấm dứt mô hình tổ nhân dân tự quản UBND TPHCM vừa ban hành phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp trên toàn địa bàn và kết thúc mô hình tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư.