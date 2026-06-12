Sau sáp nhập, dự kiến từ 1/7, số khu phố, ấp giảm hơn 2.000, từ 5.947 xuống còn 3.944; gần 10.795 tổ tự quản cũng chấm dứt hoạt động.

Theo phương án, việc sắp xếp chủ yếu thực hiện bằng hình thức sáp nhập 2 hoặc nhiều khu phố, ấp, thôn, khu dân cư liền kề để hình thành đơn vị mới có quy mô đạt tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, có thể điều chỉnh một phần địa giới giữa các đơn vị liền kề nhằm bảo đảm quy mô hộ gia đình, tính liên kết cộng đồng và thuận lợi trong quản lý địa bàn.

TPHCM nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Huế

Tiêu chuẩn khuyến khích được đặt ra cụ thể: khu phố đạt từ 700 hộ gia đình trở lên; ấp, thôn, khu dân cư đạt từ 500 hộ trở lên. Đối với các xã định hướng thành lập phường, quy mô khu phố sau sắp xếp cũng cần tính toán để đảm bảo đạt tiêu chuẩn tương ứng.

Những đơn vị đã đạt tiêu chuẩn hoặc thuộc trường hợp đặc thù được pháp luật cho phép sẽ giữ nguyên hiện trạng.

Việc sắp xếp không làm thay đổi địa giới hành chính cấp xã. Tên khu phố, ấp, thôn, khu dân cư chỉ thay đổi khi bị trùng tên trong cùng đơn vị hành chính hoặc theo nguyện vọng của người dân.

Một điều kiện bắt buộc trong quá trình sắp xếp là phải lấy ý kiến người dân. Kết quả tán thành phải đạt từ 50% tổng số hộ gia đình tại từng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư thì mới được tiến hành.

Song song với việc sắp xếp đơn vị hành chính, toàn bộ 10.795 tổ nhân dân tự quản và tổ dân cư hiện còn hoạt động sẽ chính thức kết thúc. Đội ngũ tổ trưởng, tổ phó sẽ được rà soát, bố trí lại nhân sự. TPHCM cũng sẽ thực hiện tri ân những người đã gắn bó, đóng góp cho hoạt động tự quản tại cộng đồng dân cư trong nhiều năm qua.