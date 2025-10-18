Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Dự hội nghị có bà Vũ Thị Hương, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; ông Cầm Bá Tường, Phó Giám đốc Sở cùng 219 đại biểu là người có uy tín đến từ các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị được tổ chức từ ngày 17-20/10, chia làm 2 đợt: Đợt 1 (17–18/10) với 109 đại biểu của 23 xã và đợt 2 (19–20/10) với 110 đại biểu của 26 xã.

Người có uy tín trao đổi với báo cáo viên về công tác tuyên truyền ở cơ sở

Trong chương trình, các báo cáo viên đến từ Sở Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Chỉ huy Quân sự và Sở Tư pháp tỉnh truyền đạt 6 chuyên đề, gồm: nội dung cơ bản của Luật Trẻ em, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Người cao tuổi; quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về quốc phòng – an ninh, dân tộc, tôn giáo; cùng một số quy định mới về phân cấp, phân quyền khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngoài ra, các đại biểu còn được bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, thuyết trình, phương pháp vận động quần chúng, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào.

Ông Bá Tường, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Cầm Bá Tường, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo nhấn mạnh: “Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là lực lượng nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa chính quyền với nhân dân. Mong các bác, các anh chị tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, tuyên truyền, vận động đồng bào đoàn kết, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới".

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ người có uy tín được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.