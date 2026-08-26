Bộ chữ Mường được xây dựng trong khuôn khổ Đề án “Bảo tồn, phát huy và phát triển tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030”.

Theo quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa, Bộ chữ được sử dụng phục vụ công tác nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn, bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết cùng các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mường.

Đồng bào dân tộc Mường ở Thanh Hóa gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống

Sử dụng 7 dấu thanh

Bộ chữ Mường gồm 29 chữ cái, với 23 phụ âm đầu, 10 phụ âm cuối, 2 âm đệm, 14 nguyên âm và 142 vần.

Hệ thống chữ viết sử dụng 7 dấu thanh. Trong đó, dấu sắc kép (”) được xác định là dấu đặc biệt, dùng để thể hiện đặc điểm phát âm của tiếng Mường.

Tài liệu kèm theo Bộ chữ cũng quy định cụ thể các nguyên tắc về chính tả, ngữ pháp, cách viết hoa, sử dụng dấu câu và vị trí đặt dấu thanh.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở GD-ĐT chủ trì quản lý, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ chữ; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị của tiếng nói và chữ viết Mường.

Không xác định là bộ chữ cổ truyền

Quyết định nêu rõ, việc phê chuẩn không đồng nghĩa với việc xác định đây là bộ chữ cổ truyền đã được lưu hành, sử dụng rộng rãi trong cộng đồng dân tộc Mường.

Bộ chữ cũng không thay thế thẩm quyền của các cơ quan Trung ương trong việc xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức dạy học tiếng dân tộc thiểu số.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa chịu trách nhiệm về tính chính xác, khoa học và đầy đủ của Bộ chữ cùng các tài liệu chuyên môn liên quan.