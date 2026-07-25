XEM CLIP:

Phiên chợ mở lối thoát nghèo

Nếu trước đây, chợ phiên chủ yếu là nơi người dân trao đổi nhu yếu phẩm thì nay chợ phiên Mường Xia đã trở thành đầu ra quan trọng cho nông sản, đặc sản địa phương. Mỗi phiên chợ không chỉ mang lại thu nhập mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho nhiều hộ dân vùng cao.

Có mặt từ sáng sớm, chị Lò Thị Hoa, ở bản Chung Sơn, bày bán gần 20kg măng rừng, vài chai mật ong cùng những túi rau dớn vừa hái từ chiều hôm trước.

Toàn cảnh phiên chợ Mường Xia.

Chị Hoa cho biết, trước đây măng rừng chủ yếu để gia đình sử dụng hoặc bán cho người quen. Từ khi chợ phiên được mở rộng, lượng khách du lịch và thương lái đến nhiều hơn, mỗi phiên chị thu về cả triệu đồng. Nguồn thu này giúp gia đình có thêm chi phí nuôi con ăn học và tái đầu tư sản xuất.

Cách đó không xa, gian hàng thổ cẩm của bà Lò Thị Quyên thu hút đông du khách. Những chiếc khăn, túi xách, váy áo mang họa tiết truyền thống đều được dệt hoàn toàn thủ công.

Hàng hóa là những sản vật địa phương "cây nhà lá vườn".

"Trước đây, chúng tôi dệt thổ cẩm chủ yếu để sử dụng trong gia đình hoặc làm quà. Nay khách du lịch thích mua nên có thêm nguồn thu nhập. Mỗi tháng bán được vài chục sản phẩm, gia đình cũng có thêm vài triệu đồng để trang trải cuộc sống", bà Hạnh chia sẻ.

Theo các tiểu thương, lượng khách đến chợ tăng rõ rệt trong những năm gần đây, nhất là vào dịp cuối tuần, lễ, Tết và mùa du lịch. Không chỉ người dân trong vùng, nhiều du khách từ khắp nơi cũng tìm đến để mua đặc sản và trải nghiệm văn hóa vùng biên.

Gian hàng thổ cẩm của Lò Thị Quyên lúc nào cũng đông khách.

Không chỉ bán nông sản tươi, nhiều hộ còn đầu tư chế biến các sản phẩm có giá trị cao như thịt hun khói, măng khô, rượu men lá, bánh truyền thống... Việc đa dạng sản phẩm góp phần nâng cao giá trị hàng hóa, tăng thu nhập cho người dân.

Giữ gìn nét văn hóa vùng cao

Ông Mạc Văn Tới, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, cho biết chợ phiên Mường Xia không chỉ đáp ứng nhu cầu giao thương mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế của địa phương.

Món bánh rán bản địa được người dân ưa chuộng.

"Chúng tôi xác định chợ phiên là sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của địa phương. Việc đầu tư cải tạo, mở rộng không gian chợ, xây dựng Không gian văn hóa ẩm thực Mường Xia nhằm giúp người dân có nơi tiêu thụ nông sản, quảng bá sản phẩm OCOP, đồng thời phát triển các dịch vụ du lịch cộng đồng. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân", ông Tới cho hay.

Theo ông Tới, cùng với phát triển du lịch cộng đồng, chợ phiên đang tạo thêm nhiều việc làm cho người dân thông qua các dịch vụ ăn uống, bán hàng lưu niệm, biểu diễn văn hóa dân gian và lưu trú trải nghiệm.

Cua đá cũng được người dân bắt trong khe núi mang ra chợ bán.

Không khí giao thương hòa quyện cùng tiếng khèn, tiếng sáo, những điệu xòe của đồng bào Thái và hương thơm của các món ăn truyền thống đã tạo nên sức hút riêng cho chợ phiên Mường Xia. Những giá trị văn hóa ấy không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành nguồn lực để phát triển kinh tế và du lịch.

Người dân mong chờ đến phiên chợ cuối tuần để được đến mua sắm.

"Từ một phiên chợ vùng biên chủ yếu phục vụ nhu cầu trao đổi hàng hóa, đến nay chợ phiên Mường Xia đã phát triển lên hơn 300 gian hàng trong mỗi phiên họp. Không chỉ là nơi giao thương, chợ còn trở thành điểm quảng bá nông sản, sản phẩm thủ công truyền thống và bản sắc văn hóa vùng biên đến với du khách. Qua đó, Mường Xia từng bước trở thành 'mỏ vàng' sinh kế của người dân địa phương. Khi những sản vật núi rừng, nghề dệt thổ cẩm và các giá trị văn hóa được khai thác đúng hướng, mỗi phiên chợ không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững cho cộng đồng vùng cao", ông Tới chia sẻ.

Chợ phiên Tam Văn chiều thứ Năm: Nơi 'cây nhà lá vườn' tạo sinh kế bền vững Mỗi chiều thứ Năm, chợ phiên bản Tam Văn ở xã Văn Phú (Thanh Hóa) lại tấp nập người mua bán. Phiên chợ không chỉ tiêu thụ nông sản mà còn gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào vùng cao.

phiên c