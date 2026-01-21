Theo đó, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký quyết định phê duyệt đề án trên nhằm từng bước ổn định đời sống nhân dân vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai.

Theo đề án, Thanh Hóa được xác định là địa phương trọng điểm về thiên tai, thường xuyên chịu ảnh hưởng của hầu hết các loại hình thiên tai. Những năm gần đây, tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh diễn biến khốc liệt, bất thường, cực đoan và khó dự báo, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Thống kê giai đoạn 2016 - 2024 cho thấy, thiên tai đã làm 87 người chết, 24 người mất tích, với tổng giá trị thiệt hại ước trên 12 nghìn tỷ đồng. Riêng năm 2025, toàn tỉnh xảy ra 39 trận, đợt thiên tai, làm 15 người chết, 1 người mất tích, 3.409 ngôi nhà bị hư hỏng, tổng thiệt hại khoảng 4.000 tỷ đồng.

Khu vực miền núi Thanh Hóa thường xuyên xảy ra sạt lở. Ảnh: Lê Dương

Trong đó, khu vực miền núi liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở đất, lũ quét, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhiều hộ dân. Để kịp thời ứng phó và khắc phục hậu quả, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các xã Sơn Điện, Yên Nhân, Bát Mọt, Linh Sơn, Trung Hạ, Thiên Phủ và Văn Phú.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh đã chủ động huy động tối đa các nguồn lực địa phương, cùng với kinh phí Trung ương hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống và sản xuất của Nhân dân. Tuy nhiên, do thiệt hại quá lớn trong khi nguồn lực còn hạn chế, hiện vẫn còn nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất chưa được bố trí kinh phí để sắp xếp, ổn định nơi ở.

Giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi. Tuy nhiên, kết quả thực hiện còn khiêm tốn, chưa đáp ứng yêu cầu và mục tiêu đề ra. Hiện vẫn còn khoảng 1.300 hộ dân cần bố trí tái định cư tập trung nhưng chưa được sắp xếp ổn định.

Vì vậy, việc ban hành Đề án giai đoạn 2026 - 2030 là hết sức cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư phát triển hạ tầng, sản xuất và xã hội; giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; tăng thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân; góp phần giảm nghèo bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng nông thôn mới.

Theo đề án, tổng kinh phí dự kiến hơn 1.150 tỷ đồng để di dời và ổn định cuộc sống cho hơn 2.700 hộ dân tại 47 xã miền núi thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm cơ quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đề án trong giai đoạn 2026 - 2030.