Dự án được xây dựng tại Cụm công nghiệp (CCN) Vạn Thắng - Yên Thọ, trên địa bàn hai xã Nông Cống và Yên Thọ.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Gốm sứ ETRILLION, trực thuộc Công ty CP Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam.

Theo Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Liên Hứa Quân Kỳ, diện tích thực hiện dự án là 33,4 ha; tổng mức đầu tư 200 triệu USD. Đây là dự án quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm thường xuyên cho 4.700 lao động.

Dự án được chia thành 3 giai đoạn, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2030. Trong đó, giai đoạn 1 được triển khai từ tháng 8/2025 đến tháng 6/2026. Hiện nay, khối lượng thi công giai đoạn 1 đã đạt 85% và bắt đầu lắp đặt máy móc từ tháng 5/2026. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ được đưa vào vận hành vào đầu quý III/2026.

Tại buổi làm việc, Tập đoàn Hoa Liên cũng kiến nghị với tỉnh Thanh Hóa một số nội dung nhằm phục vụ hoạt động của dự án như đầu tư xây dựng 2 tuyến đường ngoài hàng rào CCN Vạn Thắng - Yên Thọ để tăng cường kết nối giao thương và giảm tải lưu lượng giao thông trên Quốc lộ 45, cùng với các chính sách ưu đãi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh đánh giá cao tiến độ triển khai dự án của Tập đoàn Hoa Liên, đồng thời bày tỏ mong muốn tập đoàn và các nhà đầu tư khác tiếp tục quan tâm, đầu tư vào Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định tỉnh luôn nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư triển khai dự án theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật Việt Nam.

Liên quan đến các đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn Hoa Liên, Chủ tịch Nguyễn Hoài Anh cho biết tỉnh đang chỉ đạo các ngành và đơn vị chức năng hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, đồng thời sẽ áp dụng mức ưu đãi tối đa theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Quản lý dự án công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa cùng các đơn vị thi công tập trung nhân lực, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và kế hoạch đề ra.