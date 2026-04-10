Không chỉ nghe báo cáo, các đoàn công tác của lãnh đạo UBND tỉnh đi sâu kiểm tra thực địa, đối chiếu số liệu, yêu cầu từng địa phương xác định rõ cách làm, nguồn lực và lộ trình cụ thể để đạt mục tiêu tăng trưởng.

Giao “bài toán tăng trưởng” đến từng xã

Tại các xã Chư Păh, Ia Khươl, Ia Phí, Ia Ly, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh phát triển của tỉnh gắn liền với sự phát triển của từng địa phương.

“Mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống nhân dân. Muốn vậy, từng địa phương phải khơi dậy tinh thần tự hào, ý chí vươn lên, quyết tâm làm giàu cho chính vùng đất của mình”, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn kiểm tra khu quy hoạch dân cư xã Chư Păh. Ảnh: Ngọc Minh

Từ thực tế từng địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã nhanh chóng xác định cây trồng chủ lực, quy hoạch vùng nguyên liệu, hình thành chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ. Những hạng mục căn cơ như thủy lợi, giao thông nội vùng cũng phải được sắp xếp lại theo thứ tự ưu tiên, tránh đầu tư dàn trải.

Ở nhóm xã Kông Chro, Chơ Long, Đăk Song, SRó và các xã phía Tây như Đak Pơ, Ya Hội, Chư Krey, Ya Ma, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang yêu cầu siết chặt kỷ luật thực thi.

Ông nhấn mạnh việc triển khai nhiệm vụ phải theo tinh thần “6 rõ”; những nội dung đã rõ về thẩm quyền, nguồn lực thì địa phương phải chủ động tổ chức thực hiện, không đùn đẩy, không để công việc chậm trễ. Đồng thời, các địa phương cần chủ động tìm kiếm, khai thác hiệu quả các dư địa mới để phát triển.

Tại các xã khu vực Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng điều hành.

Ông yêu cầu đội ngũ cán bộ đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, chủ động sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ; đồng thời nhấn mạnh việc đồng hành với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn để “giữ chân” nhà đầu tư lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu các xã Mang Yang, Lơ Pang, Kon Chiêng, Hra, Ayun rà soát toàn bộ chỉ tiêu, xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng giai đoạn, đảm bảo triển khai sát thực tế, phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Ở khu vực trung du, miền núi phía Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đưa ra định hướng: phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, quy mô tập trung, gắn với chế biến và tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm.

Trong khi đó, tại các địa bàn ven biển và đô thị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu khai thác hiệu quả các trụ cột tăng trưởng như kinh tế biển, thương mại - dịch vụ và du lịch, tạo động lực cho phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra thực tế. Ảnh: Kim Loan

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các địa phương xây dựng kịch bản tăng trưởng sát thực tế, phân kỳ theo từng tháng, từng quý và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Tập trung tháo điểm nghẽn, mở dư địa tăng trưởng

Thực tế kiểm tra cho thấy, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần được tháo gỡ...

Hạ tầng giao thông, thủy lợi chưa đồng bộ; thiếu nguồn nước phục vụ sản xuất; nguồn lực đầu tư hạn chế; chi phí đầu vào tăng cao. Ở nhiều nơi, sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, chưa hình thành vùng nguyên liệu, thiếu liên kết với doanh nghiệp…Từ thực tiễn đó, UBND tỉnh đặt ra yêu cầu xây dựng lại “kịch bản tăng trưởng” cho từng địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra khu vực quy hoạch định hướng phát triển Trung tâm xã Lơ Pang. Ảnh: Minh Nguyễn

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, các chỉ tiêu phát triển không thể phân bổ theo kiểu bình quân mà phải bám sát thực tế và quy luật tăng trưởng. Mỗi địa phương phải có cơ sở dữ liệu cụ thể để đánh giá và chứng minh kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu tập trung đầu tư các công trình thiết yếu như thủy lợi và giao thông nội vùng - những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.

Song song đó, thu hút đầu tư được xác định là động lực quan trọng. Chính quyền địa phương không chỉ mời gọi mà phải chủ động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư lâu dài.

Ở các địa bàn khó khăn, yêu cầu đặt ra là gắn phát triển kinh tế với tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững. Trong khi đó, các khu vực có lợi thế về biển và đô thị cần phát huy vai trò dẫn dắt tăng trưởng.

Một yêu cầu được đặt ra là chuyển mạnh từ “chính quyền quản lý” sang “chính quyền kiến tạo, phục vụ”; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Việc lãnh đạo tỉnh Gia Lai đồng loạt xuống cơ sở không đơn thuần là một đợt kiểm tra. Khi từng địa phương phải tự xác định lại cách làm, từng chỉ tiêu được “soi” đến cùng và trách nhiệm được đặt rõ cho từng cấp, mục tiêu tăng trưởng 2 con số không còn là áp lực chung chung, mà đang trở thành một bài toán buộc từng địa phương tự tìm lời giải.

Hà Nam - N.Hiền