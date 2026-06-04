Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó xác định nhiệm vụ tiếp tục thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa dự kiến kiến nghị với Trung ương để tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Việc này sẽ được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư, truyền thống lịch sử, văn hóa cũng như yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, tỉnh sẽ nghiên cứu điều chỉnh địa giới hành chính ở những nơi còn bất cập nhằm phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Thanh Hóa có số đơn vị hành chính cấp xã đứng thứ 2 cả nước. Ảnh: Lê Dương

Trước đó, tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình hệ thống chính quyền 2 cấp, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đánh giá đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động sâu rộng đến tổ chức bộ máy, hoạt động quản lý nhà nước cũng như đời sống của người dân.

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, Thanh Hóa đã tiến hành hợp nhất 547 xã, phường, thị trấn thành 166 đơn vị hành chính cấp xã. Đây được xem là một trong những cuộc cải cách lớn nhất về tổ chức bộ máy tại địa phương, diễn ra trong bối cảnh Thanh Hóa là tỉnh có dân số đông, diện tích rộng, trong đó khu vực miền núi chiếm hơn 2/3 diện tích tự nhiên và điều kiện hạ tầng ở nhiều nơi còn nhiều khó khăn.

Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt và từng bước phát huy hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn bộc lộ không ít khó khăn, thách thức cần tiếp tục được tháo gỡ.

Số lượng đơn vị cấp xã đứng thứ 2 cả nước

Cũng theo đánh giá tại hội nghị, Thanh Hóa hiện vẫn là địa phương có số lượng đơn vị hành chính cấp xã đứng thứ 2 cả nước. Nhiều xã có quy mô nhỏ, nguồn lực còn phân tán, ảnh hưởng đến công tác quy hoạch, thu hút đầu tư và bố trí đội ngũ cán bộ có chất lượng. Sau khi không còn cấp huyện, nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện đã được chuyển giao trực tiếp cho cấp xã. Bình quân mỗi xã hiện phải đảm nhận khoảng 254 nhiệm vụ, đặt ra yêu cầu rất lớn về năng lực quản lý và điều hành.

Bản đồ địa giới hành chính của Thanh Hóa hiện tại. Ảnh: CTV

Trong khi đó, đội ngũ cán bộ ở một số địa phương vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn như quy hoạch, đầu tư xây dựng, công nghệ thông tin, giáo dục và y tế. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ theo vị trí việc làm ở một số nơi còn gặp khó khăn. Bên cạnh đó, tình trạng nơi thừa, nơi thiếu trụ sở làm việc và cơ sở vật chất sau sắp xếp vẫn là vấn đề cần tiếp tục giải quyết.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiện đại và hiệu quả; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức và cá nhân.

Đặc biệt, tỉnh nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy quản lý từ “hành chính quản lý” sang “phục vụ và kiến tạo phát triển”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Mọi hoạt động của bộ máy chính quyền phải hướng đến mục tiêu phục vụ tốt hơn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.