Sáng 2/6, Thành ủy Hải Phòng tổ chức sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền 2 cấp. Đây là hội nghị mở rộng tới các lãnh đạo chủ chốt của 114 xã, phường trên toàn thành phố nhằm cùng nhau lắng nghe, bàn thảo các mặt mạnh - yếu, đặc biệt là những tồn tại, khó khăn sau 1 năm đi vào hoạt động.

Vươn lên dẫn đầu toàn quốc về Chỉ số hài lòng của người dân

Theo Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu, trước sáp nhập, Hải Phòng đã khẳng định vai trò là đầu tàu tăng trưởng của khu vực với tốc độ phát triển cao. Tăng trưởng GRDP bình quân trong giai đoạn 2021-2025 đạt 11,39%/năm, duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số trong 10 năm liên tiếp; tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 550 nghìn tỷ đồng.

Hải Dương phát huy truyền thống phát triển ổn định, bền vững. Tăng trưởng GRDP bình quân trong giai đoạn 2021-2025 đạt 9,8%/năm; tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 126 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, đây là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu nêu nhiều vấn đề, câu hỏi đề nghị các địa phương nghiên cứu, trả lời

Việc hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương đã mở ra cho thành phố không gian phát triển mới. Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động ổn định, vận hành hiệu quả.

Năm 2025 và quý 1 năm 2026, Hải Phòng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số. Thành phố đứng thứ nhất toàn quốc ở cả 2 chỉ số quan trọng là Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân.

Sau sáp nhập, Hải Phòng tiếp tục nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng điều hành kinh tế và môi trường đầu tư kinh doanh theo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Những kết quả này khẳng định vị thế tiên phong của thành phố trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Kiến nghị tiếp tục sáp nhập cấp xã, phường, tinh giản bên trong bộ máy

Cũng theo Bí thư Lê Ngọc Châu, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, để đánh giá đúng, sát tình hình sau 1 năm vận hành mô hình mới, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành kế hoạch chỉ đạo cấp ủy các cấp triển khai việc tổ chức sơ kết nghiêm túc, kỹ lưỡng, trong đó trọng tâm là chỉ đạo tổ chức các hội nghị tiến hành sơ kết tại 18 cụm cấp xã, phường.

Ông Châu đề nghị các sở, ngành và 114 xã, phường tiếp tục tập trung nghiên cứu, tham gia vào nội dung báo cáo sơ kết của thành phố gửi Trung ương, đánh giá kết quả hoạt động của chính quyền như những kết quả đã đạt được; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; những bài học kinh nghiệm và những giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới để chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục được hoàn thiện, hiệu quả.

Hội nghị thu hút 35 tham luận từ các sở, ngành và phường, xã về những kết quả đạt được cũng như các vấn đề còn tồn tại của chính quyền địa phương 2 cấp

Lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các đơn vị, địa phương mổ xẻ thực tế, đặt ra các câu hỏi như: Tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay đã thực sự phù hợp chưa? Có cần tiếp tục tinh gọn hoặc triển khai thêm không?

Thời gian tới, ông Châu cho biết thành phố muốn được nghe tiếng nói từ cơ sở, đặc biệt là việc phân cấp nội dung, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền cấp thành phố và địa phương; số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ; vị trí việc làm, biên chế đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là cấp xã; việc xây dựng, tận dụng trụ sở làm việc cũng như các cải cách hành chính trong nội bộ để đảm bảo tổ chức bộ máy hoạt động thực sự thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Tại hội nghị, đại diện các xã, phường và các ban ngành đã có 35 kiến nghị, đề xuất của địa phương với thành phố và có 11 kiến nghị của thành phố với Trung ương.

Trong đó, Bí thư phường Chu Văn An Nguyễn Tuấn Hưng đề nghị tiếp tục xem xét tinh giản tiếp từ bên trong để bộ máy gọn hơn, nhẹ hơn. Mặt khác, ông Hưng mong muốn tiếp tục sáp nhập các đơn vị hành chính xã, phường chưa đủ quy mô để không gian rộng hơn, nhân sự mạnh hơn và tiết kiệm ngân sách hơn, hướng đến phục vụ người dân tận tình hơn.

Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục sáp nhập phường, xã có quy mô bé, làm gọn nội bộ từ bên trong.

Kết luận hội nghị, ông Lê Ngọc Châu nhấn mạnh Thành ủy tuyên dương các đơn vị, cá nhân đã nỗ lực hết mình để vận hành tốt chính quyền 2 cấp, suốt 1 năm qua.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng phê bình một số cán bộ, lãnh đạo chưa thực sự hăng say, chưa làm hết trách nhiệm, đùn đẩy thẩm quyền, giao việc không giao quyền để bộ máy vận hành tốt nhất.