Sáng 17/7, tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, đại biểu Nguyễn Thị Sơn phản ánh tình trạng nhiều địa phương vùng bãi ngang, ven biển có sĩ số học sinh/lớp vượt quy định.

Kết quả khảo sát tại 12 xã, phường cho thấy 45/54 trường mầm non có số trẻ/lớp vượt định mức; 22/49 trường tiểu học cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Đại biểu đề nghị làm rõ nguyên nhân do thiếu phòng học, thiếu giáo viên hay công tác tuyển sinh, phân tuyến chưa hợp lý; đồng thời yêu cầu ngành giáo dục đưa ra giải pháp khắc phục.

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa Đỗ Đức Quế cho biết, tại Thanh Hóa, chỉ bậc mầm non có sĩ số trẻ/lớp thấp hơn mức bình quân của cả nước, còn sĩ số học sinh ở các cấp tiểu học, THCS và THPT đều cao hơn mức bình quân chung.

Theo ông Quế, nguyên nhân chủ yếu là quy mô học sinh tăng nhanh. Bình quân từ năm 2020 đến nay, số học sinh toàn tỉnh tăng khoảng 19.000 em mỗi năm.

Ông Đỗ Đức Quế cho biết tỉnh Thanh Hóa còn thiếu hơn 8.900 giáo viên. Ảnh: Lê Dương

Trong khi đó, toàn tỉnh còn thiếu hơn 17.000 người làm việc trong ngành giáo dục so với định mức do Bộ GD-ĐT quy định, trong đó có gần 8.900 giáo viên.

"Quy mô học sinh tăng trong khi đội ngũ giáo viên còn thiếu nên việc sĩ số học sinh/lớp tăng là điều khó tránh khỏi. Bên cạnh đó, số lượng học sinh tăng cũng tạo áp lực lớn về cơ sở vật chất và phòng học", ông Quế nói.

Về giải pháp, Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết thời gian tới ngành sẽ tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường, lớp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; đồng thời đẩy nhanh tuyển dụng, bổ sung đội ngũ giáo viên.

Hiện Thanh Hóa đang tổ chức tuyển dụng hơn 2.000 giáo viên. Sở GD-ĐT sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh giao thêm chỉ tiêu giáo viên hợp đồng hưởng lương từ ngân sách tỉnh, đồng thời ưu tiên đầu tư xây dựng trường, lớp học nhằm từng bước giảm áp lực về sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục.