Đền thờ Tô Hiến Thành - Trần Khát Chân nằm trong khuôn viên rộng khoảng 7.000m², tọa lạc tại thôn Vĩnh Gia, xã Hoằng Giang. Công trình được xây dựng từ thế kỷ 16, từng bị hư hại nặng qua biến cố lịch sử và được trùng tu giai đoạn 2001 - 2011.

Hiện đền thờ Tam vị Đại vương: Thái sư Tô Hiến Thành, Lưỡng vệ tướng quân Trần Khát Chân và Đức Thánh Cả Tiên Hiền Thiên Tôn.

Đền thờ Tô Hiến Thành - Trần Khát Chân thuộc di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Ảnh: Lê Dương

Năm 1994, đền được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh.

Theo người dân địa phương, do ảnh hưởng của bão số 10 vừa qua, xã Hoằng Giang xảy ra trận giông lốc lớn khiến hàng trăm nhà dân hư hỏng, nhiều công trình công cộng, đường điện và các di tích trên địa bàn bị ảnh hưởng. Đền thờ Tô Hiến Thành - Trần Khát Chân có nhiều cây xanh bị gãy đổ làm hư hỏng nhà sắm lễ và một số hạng mục công trình.

Nhiều hạng mục bị san phẳng sau bão. Ảnh: Lê Dương

Ngay sau bão, Ban quản lý di tích phối hợp với đơn vị thi công đã tiến hành san dọn khu nhà sắm lễ bị sập và sửa chữa một số hạng mục hư hỏng.

Lãnh đạo xã Hoằng Giang cho biết việc tu sửa tại Đền thờ Tô Hiến Thành - Trần Khát Chân do Ban quản lý di tích và một số cá nhân tự ý thực hiện, chưa có văn bản xin phép cơ quan có thẩm quyền.

Đồ đạc trong đền được kê tạm ra ngoài sân để sửa chữa. Ảnh: Lê Dương

“Đây là di tích cấp tỉnh, mọi hoạt động tu bổ, cải tạo đều phải báo cáo và xin phép UBND tỉnh và Sở VH-TT&DL. Khi phát hiện, chúng tôi đã yêu cầu dừng ngay việc thi công trên. Hiện địa phương đang báo cáo lên cấp trên để xin ý kiến xử lý”, vị lãnh đạo xã nói.

Một lãnh đạo Sở VH-TT&DL Thanh Hóa cho biết, Sở chưa nắm được việc Đền thờ Tô Hiến Thành - Trần Khát Chân đang được tu sửa.

Hiện việc sửa chữa đang được chính quyền địa phương tạm dừng để xin ý kiến cấp trên. Ảnh: Lê Dương

“Việc tự ý tu sửa khi chưa báo cáo và xin chủ trương của UBND tỉnh là vi phạm nghiêm trọng đối với di tích. Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi sẽ cho kiểm tra và báo cáo tỉnh theo quy định”, vị này cho hay.