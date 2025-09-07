Sáng 7/9/2025, tại Nhà hát Hồ Gươm, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên và đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất.

Ngày 7/9/1970, những tín hiệu truyền hình đầu tiên của Việt Nam đã lên sóng, đánh dấu sự ra đời của một phương tiện truyền thông cách mạng mới. Đây chính là câu trả lời đầy tự hào cho câu hỏi của Bác Hồ từ năm 1968: "Bao giờ nhân dân ta được xem truyền hình?"

Chương trình kỷ niệm đã tái hiện những khung hình đặc trưng từng gắn liền với ký ức của hàng triệu khán giả. Từ nhạc hiệu Phim truyện, Văn nghệ Chủ nhật, Bản tin Thời sự thập niên 90, đến những chương trình gameshow nổi tiếng như Chiếc nón kỳ diệu, Đường lên đỉnh Olympia, Ai là triệu phú hay Chuyển động 24h, Thể thao, Thời tiết, Thời sự 19h.

Chương trình nghệ thuật quy tụ những nghệ sĩ đã đi lên cùng hành trình phát triển của VTV. NSND Thanh Lam và ca sĩ Hồng Nhung đã cùng thể hiện liên khúc Nhớ về Hà Nội, Hoa sữa, Nhớ mùa thu Hà Nội trong trang phục áo dài truyền thống.

NSND Thanh Lam và ca sĩ Hồng Nhung.

NSND Tấn Minh mang đến ca khúc Em ơi, Hà Nội phố của nhạc sĩ Phú Quang. Hồ Quỳnh Hương thể hiện liên khúc nhạc phim gồm Mong ước kỷ niệm xưa, Lời ru cho con, Những bàn chân lặng lẽ - những tác phẩm gắn liền với các bộ phim truyền hình nổi tiếng.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

Đặc biệt, rapper Đen Vâu đã mang đến tiết mục Nấu ăn cho em với thông điệp yêu thương dành cho trẻ em, phản ánh tinh thần các chương trình thiện nguyện của VTV. Ca sĩ Tùng Dương khép lại đêm nhạc với ca khúc Khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.

NSND Tấn Minh và ca sĩ Tùng Dương.

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Hồng Nhung chia sẻ những hình ảnh hậu trường đầy cảm xúc cùng dòng trạng thái: "Chúc mừng VTV, với Huân chương Lao động hạng Nhất - kỷ niệm ngày phát sóng đầu tiên cũng ngày này 7/9, 55 năm trước".

Ca sĩ Tùng Dương cũng bày tỏ niềm vinh dự: "Sáng sớm được cất tiếng hát kỷ niệm cột mốc ý nghĩa 55 năm Đài Truyền hình Việt Nam trong không gian trang trọng".

MC Hoài Anh và Hữu Bằng đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình, đại diện cho khoảng 3.500 cán bộ nhân viên VTV khẳng định: Sau 55 năm hình thành và phát triển, VTV không ngừng sáng tạo, khẳng định vai trò, uy tín và vị thế của cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện quốc gia.

Ảnh, video: VTV