Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, EcoDC tập trung tạo ra ba giá trị cốt lõi: năng lực công nghệ vượt trội nhờ đội ngũ chuyên gia hàng đầu về hạ tầng và dữ liệu; hiệu quả kinh tế thông qua việc giải quyết những bài toán phức tạp, thúc đẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp từ chính phủ, tập đoàn lớn đến SME; và giá trị cảm xúc với trải nghiệm dịch vụ mang lại sự an tâm, tin cậy và hài lòng vượt mong đợi cho khách hàng.

Lễ ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm Dữ liệu Xanh (EcoDC)

EcoDC tách ra từ HITC, thực hiện sứ mệnh mới

Sau 4 năm giữ vai trò là một trong những trụ cột chiến lược của Công ty Cổ phần HTC Viễn thông Quốc tế (HITC), EcoDC chính thức tách ra để hoạt động độc lập, đánh dấu giai đoạn phát triển mới.

Ông Phạm Nguyễn - Tổng Giám đốc EcoDC chia sẻ: “Việc tách khỏi HITC là bước đi chiến lược giúp EcoDC chủ động mở rộng hoạt động và xây dựng định hướng phát triển riêng. Kết hợp cùng nguồn vốn đầu tư quốc tế, EcoDC sẽ mở rộng quy mô, phát triển đội ngũ chuyên gia, nâng tầm dịch vụ, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm dữ liệu hàng đầu Đông Nam Á, cung cấp hạ tầng số xanh và an toàn cho khách hàng”.

Ông Phạm Nguyễn - Tổng giám đốc EcoDC chia sẻ

Đại diện HITC và EcoDC cùng thực hiện nghi thức chuyển giao, chính thức mở ra hành trình phát triển độc lập cho EcoDC. Ông Nguyễn Bình Minh - Tổng Giám đốc HITC cho biết: “Với mô hình kinh doanh mới, EcoDC có điều kiện mở rộng lĩnh vực hoạt động theo nhu cầu thị trường, chủ động tiếp cận khách hàng tiềm năng và xây dựng chiến lược riêng, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh”.

Đại diện HITC và EcoDC thực hiện nghi thức chuyển giao, chính thức mở ra hành trình phát triển độc lập của EcoDC

EcoDC - Kiến tạo hạ tầng xanh cho kỷ nguyên số

Với chiến lược ‘Hạ tầng xanh cho kỷ nguyên số’, EcoDC tiên phong ứng dụng công nghệ làm mát Inrow Cooling, thay đổi lối mòn tư duy vận hành từ “tiêu thụ” sang “tối ưu và tái tạo” năng lượng. Công nghệ này giúp giảm hệ số tiêu thụ điện năng PUE xuống còn 1.3 (thấp hơn so với mức 1.6 phổ biến ở các data center hiện nay). Nhờ vậy, nhà cung cấp không chỉ tiết kiệm 50% chi phí vận hành để đáp ứng cùng một nhu cầu của khách hàng, mà còn gia tăng giá trị thương hiệu xanh, đáp ứng tiêu chuẩn ESG phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Trước đó, EcoDC là trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận Uptime Tier III cho cả thiết kế và vận hành, đảm bảo khả năng hoạt động liên tục, an toàn và theo chuẩn quốc tế. Với hai trung tâm độc lập, tổng diện tích 3.000 m² cùng 750 rack máy chủ, EcoDC đáp ứng những yêu cầu hạ tầng, lưu trữ và xử lý dữ liệu khắt khe nhất cho các dự án công nghệ quy mô lớn.

EcoDC với chiến lược phát triển Hạ tầng xanh cho kỷ nguyên số

EcoDC đảm bảo an ninh hệ thống ở mức cao nhất với 5 lớp bảo mật, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001:2015, ISO 27001:2022, PCI DSS. Đội ngũ kỹ sư của EcoDC cũng sở hữu chứng chỉ CDCE, CDCS, CDCP, CDFOM luôn túc trực 24/7, sẵn sàng xử lý mọi tình huống để hạ tầng khách hàng luôn an toàn, ổn định và thông suốt.

Ông Phạm Nguyễn - Tổng Giám đốc EcoDC chia sẻ thêm: “EcoDC tự hào là nhà cung cấp đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn vận hành trung tâm dữ liệu cho các nhà máy AI quy mô lớn từ tháng 12/2024”. Trong tương lai, với sự hợp tác chiến lược với nhiều đối tác hàng đầu trong và ngoài nước, EcoDC mang đến giải pháp tối ưu hóa cho các mô hình AI quy mô lớn và các phân tích dữ liệu chuyên sâu, giúp doanh nghiệp đạt hiệu quả vận hành tối đa.

EcoDC là nhà cung cấp dịch vụ hạ tầng tin cậy của các tổ chức hàng đầuVới năng lực công nghệ vững chắc, EcoDC tự hào trở thành nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu tin cậy của các cơ quan Chính phủ, ngân hàng và tổ chức tài chính hàng đầu, cùng nhiều tập đoàn công nghệ, sản xuất và thương mại lớn tại Việt Nam và trên thế giới như: Bộ Khoa học và công nghệ, Ngân hàng Việt Nga, Tập đoàn Bảo Việt, Tập đoàn FPT…

Thông tin thêm từ doanh nghiệp, Công ty Cổ phần HTC Viễn thông Quốc tế là một thành viên của Tập đoàn Hanoi Telecom - doanh nghiệp có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Để nhận được tư vấn và trải nghiệm dịch vụ trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế của EcoDC, Quý khách liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất:

Hotline: 1900400091Website: https://ecodc.vnEmail: info@ecodc.vn

Lệ Thanh