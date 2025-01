Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1988, trú Quận 12, TPHCM) và Hoàng Quốc Việt (SN 1983, trú phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TPHCM) cùng nhiều đồng phạm khác để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Bình và Lê Văn Vũ (nhân viên Công ty VFIN chi nhánh Thủ Đức). Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Theo Công an tỉnh Gia Lai, khoảng tháng 10/2021, Bình và Việt góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư khai thác quản lý tài sản Việt (viết tắt VFIN), đến tháng 10/2024 tiếp tục góp vốn thành lập Công ty TNHH kết nối tài chính quốc tế Việt Nam (viết tắt VIF), trong đó Bình làm Tổng Giám đốc, Việt làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Sau khi được thành lập, hai công ty này phát triển thêm nhiều chi nhánh, thuê người làm giám đốc và các bộ phận điều hành khác. Công ty tuyển mộ hàng trăm nhân viên tham gia hoạt động với vỏ bọc đầu tư khai thác quản lý tài sản và kết nối tài chính, nhưng thực chất là mua bán nợ và đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố tinh thần người vay.

Cụ thể, Bình và Việt đã ký hợp đồng mua nợ xấu với nhiều công ty tài chính, sau đó chỉ đạo cấp dưới tiến hành gọi điện, nhắn tin đòi nợ, khủng bố tinh thần người vay và cả người thân, bạn bè qua số điện thoại mà khách hàng đã cung cấp. Theo dữ liệu ban đầu, tổng số lượt người vay nợ của hệ thống hơn 932.000 lượt.

Lực lượng chức năng bắt quả tang gần 60 nhân viên Công ty VFIN (chi nhánh Chư Sê, Gia Lai) đang sử dụng máy vi tính để hoạt động đòi nợ bằng thủ đoạn khủng bố tinh thần người vay. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Bên cạnh hoạt động thu hồi nợ, các chi nhánh của công ty còn lợi dụng việc thu hồi nợ để cưỡng đoạt tài sản của những cá nhân đang nợ các tổ chức tín dụng khác một cách có tổ chức, với nhiều phương thức, thủ đoạn gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Sau thời gian dài theo dõi, thu thập tài liệu chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh Bình Định, Bình Thuận, Đà Nẵng, TPHCM đồng loạt khám xét trụ sở chính của Công ty VFIN (tại quận 3, TPHCM) và Công ty VIF (tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) cùng 4 chi nhánh của 2 công ty này tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (Gia Lai), TP Phan Thiết (Bình Thuận), TP Quy Nhơn (Bình Định) và quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự 27 đối tượng, triệu tập 12 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra và cấm đi khỏi nơi cư trú hàng chục đối tượng khác, đồng thời thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại là tang vật của vụ án.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh Bình Định tiến hành khám xét chi nhánh Công ty VIF tại TP Quy Nhơn. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai xác định, từ tháng 12/2021 đến nay, 2 công ty nói trên đã chi hơn 110 tỷ đồng thu mua hơn 3.247 tỷ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính, tổ chức tín dụng rồi tiến hành cưỡng đoạt, thu hồi số tiền hơn 300 tỷ đồng. Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.