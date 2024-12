Hôm nay (19/12), Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai anh em ruột Trần Trung Hiếu (31 tuổi) - Trần Trung Bình (25 tuổi, cùng ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Hai anh em này đều từng có tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích.

Anh em Trần Trung Hiếu - Trần Trung Bình khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trưa 1/12, khi đi đám giỗ xong, anh em Hiếu – Bình đến xã Hưng Long, huyện Bình Chánh để đòi tiền nợ của một số người.

Ban đầu, anh em này vào một nhà ở đường An Phú Tây tìm anh T. đòi 60 triệu đồng. Không thấy anh T. nhưng thấy anh B. ngồi trước nhà rửa xe thì chửi đổng, rồi đi bộ qua tiệm tóc gần đó.

Những người trong tiệm tóc không liên quan đến anh T. nhưng Hiếu chửi bới, đập phá bảng hiệu quảng cáo. Hiếu đánh vào mặt anh P. (là nhân viên), Bình cũng đấm đá khiến anh P. té xuống đất và rút dao đe doạ.

Hiếu bê bảng hiệu quảng cáo ném vào trong tiệm gây hư hỏng.

Anh em Hiếu - Bình quay lại nhà anh B. đang rửa xe tiếp tục gây sự. Hiếu ôm thùng nước quăng vào nhà làm bể cửa kính, dùng chổi đập phá vách ngăn phòng và kéo ngã xe gắn máy. Anh B. phản ứng, Hiếu đạp té ngã.

Tiếp đó, Hiếu - Bình lại đến tiệm tạp hoá L.H. ở đường Đoàn Nguyễn Tuấn gặp bà H. (chủ tiệm) đòi 70 triệu đồng mà con trai bà đã mượn. Khi Bình nói chuyện với bà H. thì Hiếu đập phá bảng hiệu. Bà H. phản ứng, Hiếu tiếp tục đập phá, khiến trúng vào tay bà H, gây bầm.

Bà H. chạy sang quán phở gần đó cầu cứu, cả hai anh em đuổi theo doạ ”cắt cổ”. Anh em này còn quay lại tiệm tạp hoá của bà H. đập phá một lúc thì bỏ về.

Khi công an điều tra, hai anh em thừa nhận hành vi. Công an đã giám định giá trị tài sản hư hại để có căn cứ xử lý.