Chiều 14/8, anh Phạm Mạnh Hà (Dương Nội, Hà Nội) bất ngờ nhận liên tiếp hơn chục tin nhắn báo tài khoản tại ABBank được nhận tiền kèm nội dung “ủng hộ Cuba”.

Trao đổi với VietNamNet, anh Hà cho biết, ngay khi nhận được một loạt tin nhắn cộng tiền, anh rất ngạc nhiên. "Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chỉ vài phút sau tôi mới đoán là nhiều người tham gia chương trình quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba đã… chuyển nhầm.

Vì theo thông báo chính thức, hoạt động do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản số 2022 tại ngân hàng Quân đội. Trùng hợp, số tài khoản của tôi cũng là 2022, nhưng lại thuộc ngân hàng An Bình", anh nói.

Theo anh Hà, khi liên tục có tiền chuyển nhầm vào tài khoản anh cũng khá hoang mang. Đến thời điểm sáng ngày 15/8, tổng số tiền anh nhận được là hơn 3 triệu đồng.

"Tôi đã khóa tài khoản và đến phòng giao dịch ngân hàng ABBank chi nhánh Đống Đa tại Nguyễn Lương Bằng để nhờ phía ngân hàng hỗ trợ tôi hoàn trả lại tiền cho các chủ tài khoản chuyển nhầm. Rất may phía ngân hàng hỗ trợ tôi khá nhiệt tình.

Tôi đang được ngân hàng hỗ trợ làm ủy nhiệm chi để gửi lại người chuyển nhầm để các anh chị chuyển lại đúng tài khoản của MTTQ ủng hộ người dân Cuba. Sau khi chuyển lại hoàn tất, tôi sẽ gửi thông tin thông báo", anh Hà cho biết.

Thanh niên bất ngờ nhận ‘mưa’ tiền ủng hộ Cuba vì trùng số tài khoản

Sự việc nhận tiền chuyển khoản nhầm "ủng hộ Cuba" của anh Hà nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

Nhiều người vừa bất ngờ trước sự trùng hợp hi hữu giữa hai số tài khoản vừa khen ngợi cách xử lý minh bạch, thiện chí của anh Hà. Một số tài khoản hài hước còn đùa rằng “chỉ trong một đêm bỗng thành mạnh thường quân bất đắc dĩ”, trong khi nhiều ý kiến nhắc lại thông tin tài khoản chính xác của chương trình để tránh những nhầm lẫn tương tự.

Từ ngày 13/8 đến 16/10, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị triển khai chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”. Hoạt động nhằm thắt chặt tình cảm gắn bó, đoàn kết giữa hai dân tộc, đồng thời tri ân những nghĩa cử cao đẹp mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong giai đoạn khó khăn.

Thông tin tiếp nhận chính thức: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, số tài khoản 2022, ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank), nội dung chuyển khoản: “CUBA”.

Theo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chỉ sau 30 giờ phát động, chương trình đã đạt mốc tối thiểu 65 tỷ đồng và số tiền vẫn tiếp tục tăng.

Việt Nam - Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Cuba đã dành cho Việt Nam nhiều hỗ trợ quan trọng về lương thực, y tế, dược phẩm. Hiện Việt Nam là đối tác thương mại châu Á lớn thứ hai và là nhà đầu tư lớn nhất của Cuba trong khu vực.

Hình ảnh Fidel Castro - vị lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm vùng giải phóng Quảng Trị ngày 16/9/1973 và câu nói “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” là nguồn động viên to lớn tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân Việt Nam.