Ngày 7/9, Công an xã Trị An (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa giải cứu kịp thời thanh niên 17 tuổi bị nhóm đối tượng khống chế, hành hung nhằm ép trả nợ.

Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: V.N

Các nghi can bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Dũng (28 tuổi), Trần Bảo Thi (27 tuổi), P.T.Đ.T. (16 tuổi, cùng ngụ ấp Mã Đà) và Nguyễn Phi Hùng (21 tuổi, ngụ ấp Bà Hào, xã Trị An).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10h30 ngày 5/9, Công an xã nhận tin báo từ chị N.T.L. về việc cháu ruột là T.G.H. (17 tuổi) bị một nhóm người bắt giữ trái pháp luật để đòi nợ.

Công an nhanh chóng vào cuộc, xác minh và phát hiện H. đang bị nhóm đối tượng giam giữ, hành hung tại một quán bida ở ấp Mã Đà. Ngay lập tức, lực lượng công an áp dụng biện pháp nghiệp vụ, khống chế và đưa toàn bộ nhóm về trụ sở, đồng thời giải cứu nạn nhân.

Tại cơ quan công an, Dũng khai trước đó H. có vay 16 triệu đồng nhưng quá hạn chưa trả. Để đòi nợ, Dũng rủ đồng bọn đến nhà khống chế, ép đưa H. về quán bida, yêu cầu phải cầm cố xe máy hoặc gọi người thân chuyển tiền về.

Trong lúc hành hung và ép H. gọi điện cho mẹ và chị họ ở nước ngoài chuyển tiền trả nợ, nhóm này bị công an ập vào bắt giữ.

Ngoài hành vi bắt giữ người trái pháp luật, bước đầu cơ quan công an xác định các đối tượng còn có dấu hiệu cướp tài sản.

Hiện Công an xã Trị An tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.