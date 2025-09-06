XEM CLIP:

Ngày 6/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đang mở rộng điều tra vụ án “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại cơ sở thẩm mỹ Ho.pital SW (số 49B Cao Thắng, Phường Bàn Cờ, TPHCM) do Nguyễn Thị Hường (32 tuổi, ngụ khu dân cư Citiland, phường Gò Vấp, TPHCM) làm chủ.

Nguyễn Thị Hường (chủ cơ sở thẩm mỹ Ho.pital SW). Ảnh: CACC

Hai đối tượng Nguyễn Minh Khải và Dương Tấn Long (phải). Ảnh: CACC

Đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Minh Khải (bác sĩ thẩm mỹ không phép) và Dương Tấn Long (nhân viên marketing) cùng về tội “Lừa dối khách hàng”.

Theo đó, qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dù cơ sở Ho.pital SW chưa được cấp phép khám chữa bệnh, phẫu thuật thẩm mỹ nhưng Nguyễn Thị Hường vẫn chỉ đạo nhân viên thực hiện dịch vụ hút mỡ cho hơn 500 khách từ đầu năm 2025 đến nay, thu lợi gần 10 tỷ đồng.

Công an kiểm tra cơ sở thẩm mỹ Ho.pital SW. Ảnh: CACC

Để lôi kéo khách hàng, Hường giao cho Dương Tấn Long (nhân viên marketing) quảng cáo sai sự thật về “bác sĩ chuyên gia”, thuê người đóng giả khách đã hút mỡ để quay video, thậm chí đăng tải hình ảnh mỡ thừa sau phẫu thuật lên mạng xã hội nhằm tạo lòng tin.

Đáng chú ý, Nguyễn Minh Khải (32 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhất), chưa có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, vẫn được Hường thuê trực tiếp thực hiện nhiều ca hút mỡ cho khách.

Cơ sở thẩm mỹ Ho.pital SW quảng cáo gian dối, thậm chí thuê người đóng vai khách hàng, quay clip phát tán trên mạng xã hội để câu kéo, lừa dối khách hàng. Ảnh: CACC

Công an TPHCM thông báo, những ai là bị hại trong vụ việc tại cơ sở thẩm mỹ Ho.pital SW có thể liên hệ Cơ quan CSĐT (số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TPHCM) hoặc qua số điện thoại 0996.969.599 để trình báo phục vụ công tác mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng.

Cơ sở hạ tầng và thiết bị y tế trong cơ sở thẩm mỹ Ho.pital SW được trang bị như một bệnh viện.