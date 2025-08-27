Chia sẻ với hãng tin Varese News, các nhân chứng cho biết một người đàn ông cầm theo búa bất ngờ xuất hiện tại Nhà ga số 1 vào khoảng 10h30 ngày 20/8.

Vụ việc mới được truyền thông quốc tế đưa tin. Ảnh chụp màn hình

Đối tượng tiến tới quầy làm thủ tục của nhân viên mặt đất, vừa dùng búa đập phá màn hình và thiết bị, vừa đổ một chất lỏng dễ cháy rồi châm lửa đốt, gây hỏa hoạn.

Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy nhiều hành khách hoảng sợ, la hét bỏ chạy, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn tại một trong những sân bay nhộn nhịp nhất Italia.

Một số hành khách và nhân viên sân bay đã dũng cảm can thiệp, khống chế kẻ gây rối trước khi lực lượng an ninh có mặt.

Ảnh cắt từ clip

Theo kết quả điều tra ban đầu, không có thương vong nào được ghi nhận. Tuy nhiên, toàn bộ khu vực làm thủ tục ở Nhà ga số 1 bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hầu hết các chuyến bay bị hủy bỏ hoặc hoãn nhiều giờ.

Lực lượng cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường để khống chế đám cháy và xử lý khói độc.

Hãng tin Corriere di Novara cho biết, nghi phạm được xác định là một công dân Mali, 26 tuổi, đang sinh sống tại Italia và chưa có tiền án, tiền sự.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời tăng cường các biện pháp an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách tại sân bay.