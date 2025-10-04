Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Y Sin Bkrông (25 tuổi, trú tại phường Ea Kao, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Y Sin Bkrông (áo đen) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hải Dương

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 5/7, sau khi đi uống rượu tại đám tang người thân, Y Sin đi về nhà.

Khi qua nhà một cháu gái 13 tuổi ở cùng buôn, thấy cháu đang đứng trước sân, Y Sin đã rủ cháu gái đi chơi.

Sau đó, Y Sin dẫn cháu gái đi bộ hướng về bờ hồ buôn Cư Êbông, phường Ea Kao. Đi được khoảng 1km, Y Sin dẫn cháu vào một chòi rẫy bỏ hoang ngồi trò chuyện.

Tại đây, vì có sẵn hơi men trong người nên Y Sin đã nảy sinh ý định rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu gái.

Sau khi thỏa mãn thú tính, trên đường dẫn cháu gái về, Y Sin tiếp tục dụ dỗ để quan hệ với cháu thêm một lần nữa.

Đến khoảng 1h ngày hôm sau (6/7), khi không thấy cháu gái về nên người thân đã đi tìm. Khi tìm thấy và được cháu gái kể lại toàn bộ sự việc, gia đình đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Sau thời gian điều tra, xác minh, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam Y Sin Bkrông.