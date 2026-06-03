Ngày 3/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồng Thiên An (29 tuổi, trú xã Đồng Dương, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, ngày 28/5, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận trình báo của ông Đ.M.C. (52 tuổi, trú xã Đông Anh, TP Hà Nội) về việc bị một người dùng tài khoản Facebook giả mạo làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm rồi chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng.

Qua xác minh, công an xác định Hồng Thiên An là người sử dụng tài khoản ảo này.

Đối tượng Hồng Thiên An. Ảnh: Thành Anh

Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 8/2018, An tham gia các hội nhóm mua bán tài khoản Facebook và mua một tài khoản mang tên “Linh Đan”.

Sau đó, An sử dụng hình ảnh của một cô gái khác, lập hồ sơ giả với tên Phạm Linh Đan, sinh năm 1997, quê ở Thừa Thiên Huế, là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng nhằm tìm người để lừa đảo.

Giữa tháng 8/2018, ông C. kết bạn với tài khoản Facebook “Linh Đan”. Trong quá trình trò chuyện, An nhiều lần đưa ra thông tin sai sự thật, gửi hình ảnh, thư tay và dựng lên hoàn cảnh cá nhân để khiến ông C. tin rằng mình đang có quan hệ tình cảm với một nữ sinh viên.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt bị can Hồng Thiên An. Ảnh: Thành Anh

Theo điều tra, từ tháng 8/2018 đến tháng 2/2022, An nhiều lần đưa ra các lý do như cần vốn mở cửa hàng, đầu tư làm ăn để vay tiền ông C.

Tin tưởng “nữ sinh viên” quen qua mạng, ông C. đã ba lần chuyển tổng cộng hơn 1,59 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được An sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra, cảnh sát thu giữ hai điện thoại cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan hành vi phạm tội.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.