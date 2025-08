Tối 6/8, Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng đã bàn giao một nam thanh niên mặc quân phục công an, có biểu hiện tâm lý không bình thường, cho Đồn Công an Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng để tiếp tục xử lý.

Trước đó, khoảng 18h10 cùng ngày, lực lượng an ninh sân bay phát hiện một đối tượng nam mặc quân phục công an với quân hàm Thượng úy, xuất hiện tại khu vực đón trả khách xe Grab, nhà ga quốc nội (Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng), có dấu hiệu bất thường nên mời về phòng trực để làm rõ.

Đối tượng H. làm việc với lực lượng chức năng. Ảnh: G.X

Tại đây, người này khai nhận không phải công an, tự mua quân phục, biển tên và quân hàm để “vào sân bay chơi”. Khi đang đứng phân luồng giao thông tại khu vực sân bay thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Danh tính đối tượng được xác định là T.Q.H. (30 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng). Thời điểm làm việc, người này có biểu hiện tâm lý không ổn định, không đủ tỉnh táo.

Qua xác minh người này không phải là công an. Trung tâm An ninh hàng không đã chuyển giao đối tượng cho Đồn Công an Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng tiếp nhận, xử lý theo quy định.