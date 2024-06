Ngày 28/6, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) ra quyết định tạm giữ đối tượng Bùi Đức Hiền (SN 1996, ngụ xã Cẩm Đường, huyện Long Thành) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bùi Đức Hiền tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 25/6, Hiền điều khiển xe máy BKS 59F1-795.71 trên đường tỉnh lộ 769 thấy một người dân không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện say xỉn. Lúc này, Hiền chặn xe lại và tự xưng là lực lượng công an, yêu cầu người vi phạm xuất trình giấy tờ.

Vì thấy Hiền mang trang phục của lực lượng công an, anh N.C.T (ngụ huyện Long Thành) tin lời đối tượng. Tuy nhiên, anh T. không xuất trình được giấy tờ nên Hiền yêu cầu đưa tiền để bỏ qua lỗi vi phạm. Lo sợ, anh T. đã đưa cho Hiền 200.000 đồng.

Ngay lúc này, lực lượng Công an xã Lộc An, huyện Long Thành tuần tra qua khu vực phát hiện sự việc và lập tức tạm giữ đối tượng đưa về trụ sở để làm rõ vụ việc.

Một số dụng cụ, trang phục để giả danh công an của đối tượng. Ảnh: CACC

Tại công an, Hiền khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định giả danh công an để kiểm tra giấy tờ xe, uy hiếp người tham gia giao thông nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.