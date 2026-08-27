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Chiều 27/8 (15/7 âm lịch), hàng chục thanh niên tập trung tại vòng xoay Phùng Hưng, phường Chợ Lớn, chờ các gia đình thực hiện nghi thức cúng cô hồn.

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Từ khoảng 16h, nhiều hộ kinh doanh, đặc biệt là các gia đình người Hoa, chuẩn bị mâm cúng gồm gạo, muối, thịt, bánh kẹo và tiền lẻ.

Theo quan niệm dân gian, Rằm tháng 7 là dịp Xá tội vong nhân, khi các gia đình làm lễ cúng những vong linh lang thang và cầu bình an, may mắn. Việc người khác lấy đồ cúng được xem là "chia lộc", từ đó hình thành tục "giựt cô hồn".

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Ngay khi gia chủ kết thúc lễ, những người chờ sẵn nhanh chóng lao vào giành đồ cúng. Nhiều người dùng vợt để hứng tiền được tung lên, trong khi những người khác dùng thùng giấy hoặc tay để nhặt tiền.

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Khi tiền được rải xuống đường, đám đông lập tức xô đẩy, chen lấn. Một số thời điểm, dòng người tràn xuống lòng đường, gây cảnh náo loạn.

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Lực lượng chức năng có mặt, nhắc nhở các gia đình không rải tiền xuống đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông và trật tự khu vực.

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Một thanh niên khoe tờ tiền đầu tiên sau khi thoát ra khỏi đám đông.

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Sau khoảng 15 phút, nhóm người tiếp tục di chuyển qua các tuyến đường, ngõ hẻm để tìm những nơi đang tổ chức cúng cô hồn.

 

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Một số du khách nước ngoài cũng tập trung theo dõi, livestream cảnh giành lộc trên đường phố Chợ Lớn.

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Trước tình trạng tục phát lộc có nguy cơ biến tướng, một số hộ kinh doanh chuyển sang chuẩn bị các phần quà gồm gạo, đường, muối, dầu ăn để phát trực tiếp cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Cách làm này vừa giữ ý nghĩa phát lộc trong ngày Rằm tháng 7, vừa hạn chế cảnh chen lấn, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và trật tự đô thị.