Lễ vật trên mâm cúng gồm có:
- Muối, gạo (1 đĩa sẽ được rắc ra vỉa hè hoặc sân nhà về bốn phương tám hướng sau khi cúng xong), cháo trắng nấu loãng (12 chén nhỏ), hoa quả (5 loại 5 màu), 12 cục đường thẻ.
- Quần áo chúng sinh với nhiều màu sắc (xanh lam, xanh lá mạ, vàng, hồng...). Các loại bỏng ngô, bánh, kẹo...
- 3 cốc nước (hay 3 ly nhỏ), 3 cây nhang, 2 ngọn nến nhỏ...
Món cháo loãng không thể thiếu trong lễ cúng cô hồn. Dân gian tin rằng, món này dành cho những linh hồn bị đày đọa phải mang một thực quản nhỏ hẹp, không thể nuốt được thức ăn thông thường.
Gia chủ bày lễ và cúng ngoài trời hoặc trước cửa chính ngôi nhà. Người cúng có thể đọc các bài văn cúng hoặc khấn nôm theo tâm nguyện.
Kết thúc lễ, gia chủ vãi gạo, muối ra sân, đường, sau đó đốt vàng mã. Tuy nhiên, việc cúng vàng mã nên hạn chế.
Gia chủ cũng nên làm mâm cúng trong nhà để dâng tổ tiên, ông bà, thể hiện lòng thành tâm. Mâm cúng trong nhà gồm: mâm cúng Phật và mâm cúng thần linh và gia tiên
Đối với những gia đình theo đạo Phật, Rằm tháng 7 là một ngày lễ lớn. Rằm tháng 7 cũng là ngày lễ Vu Lan, xuất phát từ tích đức Mục Kiền Liên xả thân cứu mẹ.
Vào ngày lễ Vu Lan, gia chủ chỉ cần sắp một mâm cơm chay hoặc đơn giản hơn là mâm ngũ quả để cúng Phật rồi thụ lộc tại nhà.
Mâm cúng gia tiên thường là cỗ mặn.
Mâm cỗ mặn thường có các món chính như: xôi, gà luộc, canh, cơm… Tuy nhiên, tùy văn hóa từng vùng và nhu cầu từng nhà mà gia chủ có thể chuẩn bị và bày biện mâm cúng gia tiên với các món ăn khác nhau, không nhất thiết phải “mâm cao cỗ đầy”.
Cụ thể:
Xôi đỗ
Gạo và đỗ ngâm trong vòng 4-5 tiếng (hoặc trước khi đi ngủ ngâm gạo đỗ, sáng hôm sau nấu), nếu không có thời gian thì có thể ngâm 3 tiếng.
Gạo đỗ sau khi ngâm nở to hơn, đem vo nhẹ, xóc, để ráo nước. Cho muối, đường/mật ong vào xóc đều để gạo ngấm rồi đổ gạo vào chõ đồ chín. Khi xôi đã chín tới lần 1, bạn mở chõ ra để đảo đều nước cốt dừa vào xôi, rồi hấp tiếp khoảng 15 phút nữa là chín.
Gà luộc
Đặt gà vào nồi, đổ nước lạnh xăm xắp con gà, cho 1 thìa muối hòa với nước. Đập dập gừng và cắt đôi hành tím ra rồi cho vào nồi nước, đun lửa to trong 5 - 10 phút, đến khi nước sôi thì vặn lửa nhỏ để nước sôi liu riu cho chín ở bên trong mình gà. Không nên để sôi sùng sục, tránh làm rách da gà. Tiếp tục đun khoảng 15 phút rồi tắt bếp và ngâm gà trong nồi thêm 30 phút nữa.
Cuối cùng, đập dập 1 củ nghệ. Cho mỡ gà vào chảo nhỏ rồi rán lên cho đến khi mỡ bắt đầu chảy ra. Cho nghệ vào mỡ gà rồi tiếp tục rán đến khi được hỗn hợp màu vàng đẹp mắt.
Sau khi luộc chín, nhấc gà ra rồi nhúng ngay vào chậu nước sạch để nguội có đá lạnh. Bước này sẽ giúp da gà được căng giòn. Dùng hỗn hợp mỡ gà và nghệ bôi đều lên da gà để có màu vàng ươm đẹp mắt.