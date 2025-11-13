Theo các trang tin Trung Quốc, vào chiều 29/3, một thanh niên họ Quách, 19 tuổi, xuống ga Hồng Kiều (Thượng Hải) và gọi xe taxi để về khu dân cư Bảo Gia Viện (quận Phố Đông).

Hai bên thỏa thuận riêng mức cước 100 nhân dân tệ (khoảng 370.000 đồng), nhưng khi thanh toán qua ứng dụng WeChat, anh Quách chuyển nhầm 1.010 nhân dân tệ (gần 3,7 triệu đồng), trang 163 đưa tin.

Phát hiện sai sót, anh nhắn tin cho tài xế yêu cầu hoàn lại tiền. Tuy nhiên, tài xế không phản hồi. Anh trai của nạn nhân, anh Quách Mỗ Hiền, cho biết: “Em tôi rất buồn vì mất số tiền đó. Em đã nhắn tin, chờ mãi nhưng không thấy người kia trả lời”.

Nam thanh niên xuống ga tàu để gọi xe taxi. Ảnh: 163

Đến tối 3/4, một người bạn gọi cho anh trai báo tin rằng em trai có ý định tự tử. Anh Quách Mỗ Hiền lập tức từ Hà Nam lên Thượng Hải, cùng gia đình và cảnh sát tìm kiếm suốt gần 6 ngày.

Tối 9/4, thi thể của anh Quách được phát hiện tại núi Khung Long (thành phố Tô Châu). Cảnh sát xác định anh đã uống thuốc trừ sâu tự tử vào khoảng 3h ngày 6/4.

Anh Quách Mỗ Hiền chia sẻ: "Em tôi là con út trong nhà, vừa tròn 19 tuổi, mới đến Thượng Hải vài ngày, dự định ở cùng anh họ để tìm việc làm. Không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng đến vậy".

Sau khi lo xong hậu sự, gia đình quyết định khởi kiện tài xế họ Vương, yêu cầu hoàn trả khoản tiền 900 tệ (3,3 triệu đồng) mà nạn nhân đã chuyển thừa.

Anh trai kể lại: “Lúc đầu tôi còn gọi được cho ông ta, sau đó thì ông ta tắt máy, mất liên lạc luôn".

Ngày 16/7, tòa mở phiên xét xử sơ thẩm nhưng tài xế không đến tòa. Luật sư của gia đình, ông Lý, cho biết yêu cầu chính của vụ kiện chỉ là buộc hoàn trả tiền thừa, vì mong muốn lớn nhất của gia đình là được nghe một lời xin lỗi.

Tối 10/11, anh Quách Mỗ Hiền xác nhận gia đình đã nhận được bản án sơ thẩm. Theo đó, tòa án quận Phố Đông phán quyết tài xế họ Vương phải hoàn trả 900 tệ cho cha mẹ của nạn nhân.

Bằng chứng nạn nhân đã chuyển khoản nhầm số tiền 1.010 cho tài xế. Ảnh: 163

Theo bản án, tài xế Vương khai rằng, hôm đó khách đề nghị chuyển khoản 1.010 tệ để “rút tiền mặt”, và ông đã trả lại 900 tệ tiền mặt sau khi trừ phí. Tuy nhiên, ông không cung cấp được bằng chứng chứng minh điều này.

Tòa nhận định, hai bên đã hình thành quan hệ hợp đồng vận chuyển. Sau khi hành khách qua đời, quyền và nghĩa vụ hợp đồng được chuyển cho cha mẹ nạn nhân. Vì bị cáo không chứng minh được việc hoàn tiền, tòa bác bỏ lập luận của tài xế và tuyên buộc hoàn trả số tiền thừa.

Anh trai nạn nhân kể, trong buổi tuyên án, cha và em gái anh có mặt trực tiếp, còn tài xế Vương tham gia qua điện thoại.

“Tài xế không hề xin lỗi. Ông ta còn nói: ‘Ai lại tự tử vì 900 tệ chứ? Chắc cậu ta có bệnh. Nếu không có bệnh thì ai làm vậy?’”, người anh trai cho hay.

Anh Quách Mỗ Hiền bức xúc nói: “Chúng tôi không cần số tiền đó nữa, chỉ mong ông ta nói một lời xin lỗi, nhưng đến giờ vẫn chưa có”.