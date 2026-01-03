Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 19h40 ngày 2/1, trong lúc tuần tra tại Km 15+500 quốc lộ 47C (xã Triệu Sơn), tổ công tác Phòng CSGT phát hiện người điều khiển xe máy BKS 36X1-4840 không đội mũ bảo hiểm. Khi ra hiệu lệnh dừng xe, người này không chấp hành, tăng ga lao thẳng vào Đại úy Đỗ Quốc Dũng đang làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi Đại úy Đỗ Quốc Dũng. Ảnh: CACC

Sau sự việc, tổ công tác nhanh chóng khống chế đối tượng, bảo vệ hiện trường và đưa Đại úy Đỗ Quốc Dũng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, Đại úy Dũng bị gãy xương quay tay trái, chấn thương vùng đầu, hiện tiếp tục được điều trị và theo dõi.

Người điều khiển xe máy được xác định là Trịnh Ngọc Tấn (SN 1984, trú thôn Tân Dân, xã Triệu Sơn). Tại thời điểm kiểm tra, Tấn không xuất trình được giấy phép lái xe; kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở là 0,254 mg/lít khí thở.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.