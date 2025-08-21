Theo đó, tối 21/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên phóng xe máy như bay trên đường Nghi Tàm (Hà Nội), bất chấp nguy cơ gây tai nạn cho hàng loạt phương tiện.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Thấy tình huống nguy hiểm, một chiến sĩ cảnh sát cơ động đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, đối tượng bất ngờ lao thẳng xe vào chiến sĩ này.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết đơn vị đang theo dõi sát sao tình hình sức khoẻ của chiến sĩ bị thương. Chiến sĩ này đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Công an TP Hà Nội khẳng định sẽ xử lý nghiêm đối tượng vi phạm, đồng thời kêu gọi người dân tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng.