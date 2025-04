VTV Bình Điền Long An để thua ngược 2-3 đáng tiếc trong trận ra quân Cúp các CLB nữ châu Á 2025 trước đối thủ Bắc Kinh (Trung Quốc). Muốn đi tiếp, Thanh Thúy và các đồng đội phải đánh bại Saipa Tehran ở lượt trận cuối cùng của bảng đấu.

VTV Bình Điền Long An thua đáng tiếc ở trận ra quân.

Đây là nhiệm vụ không đơn giản bởi Saipa Tehran sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia có thể hình tốt, từng đạt hạng 4 tại Cúp các CLB châu Á năm 2021.

Ở đội hình xuất phát, HLV Thái Quang Lai sử dụng Trần Thị Thanh Thúy, Ngọc Hoa, Như Quỳnh, Kim Thoa, Như Anh, Khánh Đang và ngoại binh Natalia.

Gặp vấn đề về bước 1, VTV Bình Điền Long An không thể phát huy được lối chơi. Đại diện Việt Nam để đối thủ dẫn trước 3 điểm ở đầu set 1. Dù sau đó các cô gái của đội bóng miền Tây dẫn ngược 13/12 nhưng vẫn thua 22/25 ở set đấu này.

Các cô gái đến từ Việt Nam chơi tự tin hơn.

Set 2, Lữ Thị Phương sau khi vào sân giúp VTV Bình Điền Long An chơi tốt hơn, dẫn đối thủ 8/4, 12/5, 17/8 trước khi thắng 25/15. Như Quỳnh và Lữ Thị Phương là những người chơi tốt trong set đấu này.

Trong set 3, hai đội chơi giằng co. Với những điểm số quan trọng ở thời điểm cuối set, VTV Bình Điền Long An thắng 25/20, vượt lên dẫn 2-1.

Bước vào set 4, Lữ Thị Phương tiếp tục tỏa sáng, cùng với kinh nghiệm của Thanh Thúy, Ngọc Hoa, sự khôn ngoan và cần mẫn của Như Quỳnh, giúp đại diện Việt Nam thắng 25/15, chung cuộc thắng 3-1.

Thanh Thúy giúp đại diện của Việt Nam đi tiếp.

Với kết quả này, VTV Bình Điền Long An vào tứ kết giải bóng chuyền CLB châu Á (AVC Women's Club Championship) 2025.

Sau trận đấu, Trần Thị Thanh Thúy được BTC trao giải MVP. Cô ghi 18 điểm trong trận đấu này. Tay đập chủ lực VTV Bình Điền Long An chia sẻ: "Set 1 chúng tôi gặp vấn đề về bước 1 do đối thủ phát bóng rất tốt. Ngoài ra, các tình huống xử lý của đội còn lỏng nên để thua. Tôi nghĩ VTV Bình Điền Long An cần phải có một tinh thần thi đấu tốt hơn, còn chiến thuật thì HLV trưởng và BHL có những điều chỉnh, chỉ đạo".