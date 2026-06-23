Sáng nay (23/6), báo VietNamNet và một số cơ quan báo chí phản ánh việc người dân bức xúc về thái độ giao tiếp, ứng xử của một công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, chi nhánh số 3 (đặt tại trụ sở UBND phường Ngọc Hà) khi công dân đến làm thủ tục chứng thực chữ ký ủy quyền nhận lương hưu cho người thân.

Được biết, ngay khi xảy ra sự việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã chỉ đạo xử lý trách nhiệm và yêu cầu Trung tâm phục vụ hành chính công TP rút kinh nghiệm toàn hệ thống.

Chiều nay, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo về vụ việc.

Theo đó, Thành ủy đánh giá vụ việc đã để lại dư luận không tốt về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong giao tiếp với công dân, đặc biệt là thân nhân, gia đình người có công.

Để kịp thời chấn chỉnh thái độ, tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ, tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ tại các điểm phục vụ hành chính công, Thường trực Thành ủy đã giao Đảng ủy UBND TP Hà Nội lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo xử lý vụ việc.

Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố được yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm trong toàn hệ thống về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong giao tiếp và làm việc với công dân.

Thành ủy cũng yêu cầu xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Bên cạnh đó, Đảng ủy UBND TP Hà Nội được giao tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Thường trực Thành ủy cũng giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên có liên quan. Các đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 5/7.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội báo cáo

Chiều cùng ngày, ông Phan Văn Phúc - Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công Hà Nội đã có báo cáo gửi Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Thường trực Thành ủy Hà Nội liên quan tới sự việc trên.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Chi nhánh số 3 khẩn trương rà soát, xác minh nội dung vụ việc.

Ngay trong đêm qua (22/6), Giám đốc Chi nhánh số 3 đã trực tiếp liên hệ với gia đình công dân để lắng nghe ý kiến, giải thích các quy định pháp luật có liên quan và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính.

"Quá trình hướng dẫn được thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi, cách thức truyền đạt, giải thích của cán bộ còn chưa thực sự phù hợp, dễ gây hiểu lầm và phát sinh phản ánh trên mạng xã hội" - Trung tâm Phục vụ hành chính công báo cáo lãnh đạo Thành ủy Hà Nội.

Trong sáng 23/6, lãnh đạo Trung tâm hành chính công, lãnh đạo Chi nhánh số 3 cùng cán bộ liên quan đã trực tiếp đến gia đình công dân để thăm hỏi, lắng nghe ý kiến, nhận trách nhiệm về những hạn chế trong quá trình phục vụ, đồng thời gửi lời xin lỗi tới gia đình và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại nơi cư trú.

Trung tâm xác định đây là bài học kinh nghiệm trong công tác hướng dẫn, giao tiếp và ứng xử hành chính đối với người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người có công với cách mạng và các đối tượng yếu thế.

Cụ bà N.T.T.H., 97 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 80 năm tuổi Đảng, gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục ủy quyền cho con trai nhận lương hưu thay tại Điểm phục vụ hành chính công số 3, khu vực Ngọc Hà. Sau khi tiếp nhận phản ánh, lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công chi nhánh số 3 đã trực tiếp xin lỗi gia đình, cử cán bộ đến tận nhà hoàn tất thủ tục và tổ chức họp rút kinh nghiệm trong đơn vị.